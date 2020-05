Docentes se enfrentan al ‘reto’ de la tecnología

Nancy Venegas

Irapuato.- En medio de la oscuridad que amenaza la ‘vida normal’, los maestros han sido un faro para sus alumnos. En esta pandemia por Covid-19, a distancia son el amigo y confidente, que los ayuda a sobrellevar el distanciamiento social.

La rutina escolar se interrumpió en Guanajuato desde el pasado 17 de marzo, para prevenir contagios por Coronavirus, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, anunció la suspensión de actividades escolares.

Con ello inició una nueva “normalidad”, lo que implicó nuevos retos para profesores, alumnos y padres de familia. La convivencia en patios y pasillos de escuelas quedaron atrás, no se realizan los honores a la Bandera, tampoco el pase de lista en las aulas, los juegos, el bullicio, el intercambio de refrigerios en los recesos quedaron atrás para emigrar la escuela a los hogares.

“Para todos esto ha sido un desafío, puesto que no estábamos acostumbrados a un sistema educativo más amplio, solamente considerábamos la educación tradicional es decir la presencial, ha implicado para algunos conocer plataformas, para otros adentrarse en lo que ya conocían y para otros compartir saberes… Ha sido una dinámica interesante porque tampoco las familias estaban acostumbradas a tener tanto tiempo a los hijos en casa y mucho menos a utilizar un celular, computadora o televisor como medio de aprendizaje académico”, compartió Carlos Ulises Centeno López, director de secundaria del colegio marista Pedro Martínez Vázquez.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), implementó una serie de acciones y programas, no sólo en plataformas digitales también por radio y televisión para garantizar el cumplimiento de los programas educativos.

“Lamentablemente la carga laboral es las 24 horas del día, los siete días de la semana porque los alumnos envían los trabajos cuando pueden, tienen acceso a internet, ellos buscan los medios a veces no son los más factible…. La carga de trabajo es excesiva y exhaustiva para uno de docente, no con esto quiero decir que no se lleva a cabo la labor educativa o que no es suficiente porque se requiere pero sí he tenido una muy buena respuesta de mis alumnos.

Definitivamente es sin horario, es muy agotador, soy de la escuela que todavía las redes sociales no estaban en auge, se me dificulta mucho esa parte tengo el apoyo de mi familia para poder acceder a las plataformas que me indican, es atender al mismo tiempo computadora y celular”, dijo Luz María Venegas Torres, docente de Español en la Secundaria Técnica Agropecuaria número 14 de Irapuato.

Complicada adaptación

Alumnos, padres de familia y maestros, tuvieron que familiarizarse con el nuevo sistema a distancia, lo que no ha sido fácil, pues no todos cuentan con las herramientas para realizar los trabajos. Carecen de internet, sus equipos como computadoras, tabletas o teléfonos celulares no siempre son compatibles a los programas educativos. Lo que incrementó la presión.

Aunque no son personal de salud, los profesores no sólo han sido guía, asesoría educativa para los alumnos, a distancia son amigos y confidentes que los acompañan a sobrellevar la angustia, miedo e incertidumbre del distanciamiento social.

Con trayectorias ininterrumpidas de 36 y 24 años respectivamente en el sector educativo, Luz María Venegas y Carlos Ulises Centeno, coincidieron en que los alumnos requieren regresar a sus actividades cotidianas, ellos mismos manifiestan que extrañan la escuela, a sus maestros y compañeros. Pero esta medida dependerá del desarrollo del virus y que en las escuelas se garanticen las condiciones para prevenir contagios.

“Lo más angustiante es que hay algunos alumnos que por la madrugada piden que los escuchemos, la parte emocional es la que está más dañada y es necesario escucharlos, acompañarlos. El aspecto que más me duele es el socio-emocional, por el contexto algunos alumnos están muy dañados, su refugio era asistir a la escuela y ahora no pueden tener eso, comentan que están desesperados, obviamente no están acostumbrados, nadie estamos acostumbrados a convivir con la familia las 24 horas, el no tener un espacio para poder realizar las tareas, la situación emocional en casa es muy desgastante eso limita muchísimo la situación educativa”, platicó la maestra Luz María.

Falta la atención socio-emocional

En esta pandemia uno de los indicadores que la Secretaría de Educación olvidó incluir es la atención socio-emocional de los alumnos. Aunque también ha permitido a los alumnos adquirir aprendizajes para la vida.

“Los alumnos reconocen que extrañan la escuela, convivir con sus compañeros y amigos, con los maestros, el ambiente en los patios, alguno de los alumnos me comentaba nunca llegué a pensar extrañarla escuela no es que no me gusta estar en mi casa, simplemente extraño salir y convivir con mis amigos, otro alumno me decía que este tiempo les ha hecho crecer en paciencia, antes nada más estábamos en casa unas horas, ahora tenemos que aprender a conocer más a los hermanos, a los papá”, explica el profesor.

“Este tiempo nos ha ido llevando en diferentes etapas, me parece que al principio era la incredulidad, todo fue nuevo, no imaginábamos que esto iba a tardar tanto tiempo”, comentó el maestro Carlos Ulises Centeno López.

Un festejo diferente

Este 15 de mayo será diferente para los maestros, no habrá festivales ni reuniones para reconocer la importante y ardua labor que día a día realizan con sus alumnos. Esta vez, celebrarán desde casa entre reuniones, clases virtuales, revisión de trabajos, envío de evidencias y planeaciones escolares.

“A los maestros les diría gracias por su tiempo, creatividad, esfuerzos, paciencia, por permitirse volver a aprender la función de ser docente. Hoy ciertamente no habrá festejos pero cuando tienes la vocación de servicio, un gesto, una llamada, un saludo, una clase en línea, creo que te hace revivir y reconocer que elegiste una de las mejores profesiones que a final de cuentas abraza a todas las demás… ¡Felicidades! es mucho lo que estamos haciendo, tal vez no trabajamos en el sector salud, pero también nos estamos partiendo todos los días para que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, tengan clases en esta nueva modalidad”, dijo el maestro Carlos Ulises Centeno López.

Los maestros deben compaginar sus actividades laborales en plataformas digitales, sin descuidar el aspecto familiar y en caso de tener hijos en etapas escolares también apoyarlos con sus trabajos.

“Si somos maestros por vocación, por dedicación, va a ser un año en casa con un festejo a la vida y por la vida, entregados al magisterio completamente porque es una labor que elegimos por vocación por decisión y por remuneración, aquí seguimos adelante”, señaló la profesora Luz María Venegas Torres.

El festejo será vía TV

Este 15 de mayo no habrá festejos, eventos protocolarios ni reuniones en las delegaciones de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), para celebrar el ‘Día del maestro’, esta vez la celebración será virtual. “La Secretaría de Educación de Guanajuato, SEG, te invitan a ser parte de la celebración del Día del Maestro y la Maestra, a través de un programa especial para reconocer la gran labor de los 71 mil 578 docentes de educación inicial, básica, especial y media superior, del Estado de Guanajuato”, señala una invitación que este jueves envió la SEG a los docentes. En el programa participarán de manera virtual maestros acreedores a las preseas, Mtro. Rafael Ramírez y Mtro. Manuel Altamirano, que se otorga a los docentes que en forma perseverante y distinguida han prestado 30 y 40 años o más, de servicio educativo en educación básica.

