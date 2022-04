El doblete de Red Bull en el GP de Italia con Verstappen y Checo Pérez los ascendió en el puesto general en el segundo y tercero

Staff Correo

Imola, Italia.- Red Bull fue el dominador del Gran Premio de Emilia-Romagna, el cuarto del campeonato mundial de la Fórmula 1. Max Verstappen y Checo Pérez hicieron el 1-2 en Imola, en un domingo lleno de lluvia y muchas nubes.

El mexicano Pérez arrancó tercero, pero en la largada logró meterse al puesto dos, que no volvió a soltar y donde finalizó detrás del neerlandés.

También lee: Checo Pérez saldrá tercero en el Gran Premio de Emilia-Romaña

El Ferrari de Charles Leclerc siempre estuvo en pique con el RB18 del tapatío, pero su gran defensa le permitió al piloto tricolor salir avante. En la vuelta 54 el de Mónaco tuvo un trompo y se vio obligado a ir a los pits.

Esto de Leclerc se sumó a que Carlos Sainz, el otro Ferrari, tuvo que abandonar en la vuelta uno. El tercer puesto fue para el McLaren de Lando Norris. Por otro lado, Lewis Hamilton sigue con un panorama nada favorable, el británico quedó muy lejos de los primeros lugares.

Verstappen, de 24 años, logró con esta su vigésima segunda victoria en la F1, la segunda de la temporada después de la de Arabia Saudita. De forma brillante, firmó un ‘Grand Chelem’ saliendo desde la ‘pole’, marcando la vuelta rápida y liderando la carrera de principio a fin.

Además, encabezó el ‘doblete’ de Red Bull por delante de ‘Checo’; en una carrera para el olvido de Ferrari, que el inglés Lando Norris (McLaren) acabó tercero.

Con su victoria, Verstappen ascendió al segundo puesto general, que ocupa con 59 puntos, a 27 de los 86 con los que lidera el Mundial Leclerc. Por su parte, ‘Checo’ avanzó un puesto y ahora es tercero, con 54 puntos.

Vamossss @SChecoPerez! 🇲🇽 P2 for the Minster of Defence 😎 #ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/OmyCDxOJz4