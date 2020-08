Divulgan presunto final fatal de una fiesta infantil

Redacción

México.- Esta mañana, Twitter, nos despertó con la noticia de que la muñeca, Annabelle supuestamente desapareció de la vitrina, en la que se resguardaba y se hallaba en el museo de los Warren en Connecticut .

Nadie del equipo de los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine ha confirmado la noticia y todo apunta a que salió de una publicación de Facebook.

Unos afirman a que la desaparición fue hace un año, otros más dicen que la muñeca fue robada para utilizarla en un rito satánico.

Sin embargo, más de una persona pegó el grito en el cielo tras leer esta noticia que si bien no ha sido confirmada ya ha sacudido las redes sociales.

Se desatan los memes

A pesar del temor que pueda provocar que la muñequita ande suelta, los memes han inundado todas las redes sociales, pues cualquier momento es bueno para reírse de los malos momentos.

Es por ello que te dejamos los mejores momasos tras la noticia que la muñeca puede estar detrás de ti en este momento.

No mamen, ya me iba a dormir y que me entero de que se escapó Anabelle de su vitrina con los Warren, no mamen, ayuda:( pic.twitter.com/sBBP0G35eK

— 👑 RG Nephtunie ✨ (@Nephtunie) August 14, 2020