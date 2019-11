División en la Corte perfila futuro incierto a ‘dreamers’

Estos jóvenes están en un limbo jurídico desde que Trump eliminó en 2017 el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) iniciado por su predecesor Barack Obama

Washington.- La mayoría conservadora en la Corte Suprema de Estados Unidos pareció ayer afín a la decisión del presidente Donald Trump de terminar con el programa que protegía de la deportación a más de 600 mil ‘dreamers’, llegados al país sin papeles acompañando a sus padres cuando eran niños.

Estos jóvenes están en un limbo jurídico desde que Trump eliminó en 2017 el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) iniciado por su predecesor Barack Obama en 2012.

Esa disposición les ha permitido trabajar, estudiar y conducir, y ha evitado su deportación a países que muchos de ellos no recuerdan.

Ahora, su destino depende de los nueve jueces que componen el tribunal. En la Corte, cinco magistrados son conservadores y dos de ellos fueron nombrados por el presidente republicano.

El veredicto no se espera antes del próximo año, por lo que la decisión impactará de lleno en la campaña electoral para las elecciones de 2020 en las que el tema de la inmigración será central.

Afuera de la Corte, en Washington, cientos de personas se congregaron gritando “Nuestro hogar está aquí”, para expresar su apoyo a los ‘dreamers’ (soñadores).

Los tribunales que tomaron los recursos a favor de los ‘dreamers’ señalaron que la suspensión del programa había sido decidida de forma “arbitraria” y “caprichosa”.

El representante del gobierno ante la Corte Suprema, Noel Francisco, argumentó ayer que la administración no podía mantener una “política ilegal”.

La jueza Sonia Sotomayor dijo que tenía algunas dificultades a la hora de entender la ilegalidad de DACA. “Esto no se trata de las leyes, se trata de destruir vidas”, agregó la jueza.

En la mañana, Trump dijo en Twitter que muchos de los beneficiarios ya no son tan jóvenes y están “lejos de ser ángeles”, e indicó que algunos son criminales “curtidos”, pese a que para entrar en el programa es necesario no tener antecedentes penales. Señaló que cuando su predecesor Obama creó el programa no tenía las facultades legales.

“Si la Corte Suprema remedia esto con una revocación, se va a llegar a un trato con los demócratas para permitirles quedarse”, escribió.

