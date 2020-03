Divisadero

El año de la gripa (Recuerdos)

Muchos hombres y mujeres de la Sierra Gorda nacidos a principios del siglo pasado, hasta el final de su vida rememoraban ‘el año de la gripa’, refiriéndose a lo que aconteció en 1918.

La pandemia de ‘influenza española’ que hace 102 años azoló al mundo, también en México dejó miles de muertos. Impacto tanto, que el conteo de 1910 registró 15 millones 160 mil habitantes en todo el país, pero una década después, por la revolución y la enfermedad, la población disminuyó cuando menos un millón, según el Censo General realizado en 1921 por el Departamento de la Estadística Nacional.

Terminando el siglo todavía era posible encontrar en la serranía ancianos y ancianas que vivieron aquel momento trágico. Estas son algunas voces de esa generación casi extinta:

Los presagios de doña Rosa

“ Oyímos las pláticas de la aurora boreal, que viene otra vez y que ya viene. Hasta la cuidamos en los días que iba a llegar pero a mí ya no me tocó ver, no supe si vino, si llegó o no llegó.

Lo que sí vi fueron tres cometas a este lado del poniente. Nos íbamos a mirarlos, salían tres: blanco, rojo y negro. Entonces, en la admiración de esos cometas, don Cruz, un hombre de la edad de mi papá, una tarde saliendo del rezo se sentó en nuestra ventana. Uno de muchacho es muy juzgón, yo quería saber qué platicaban, por ahí me puse detrás de la puerta, oí que dijo:

-Don Ángel, ¿que quedrán decir unos astros que salen a este lado de acá? ¿no los ha llegado usted a ver?

-No me ha tocado, y si he sabido porque don Matías también ya me platicó, pero no he tenido cuidado de verlos.

-Pues aquí salen por este lado. Mire, a las ocho de la noche el primero que empieza a salir es un rojo, luego un negro, luego un blanco. ¿Qué serán?

-Pues así como dice de sus colores, a la lectura está que el rojo quiere decir guerra, el negro quiere decir peste y el blanco quiere decir hambre. Y sí, todo hubo esos años.

(Y que llega la gripa…)

“ Como a un paso estaban los cerros donde se refugiaban los bandidos, apenas eran la siete de la noche y ya estaban pitando el cuerno, esa era la señal para bajarse al pueblo a robar todo lo que había: tortillas, frijol maíz, ahorcar la gente, llevarse las mujeres.

Estaban todas las personas muy asustadas, muchos mejor se habían ido. Nada le podía dar fin a esa revolución. Llegaba el gobierno y a hacer tropelías, llegaban los bandidos y lo mismo, se barrían a todos.

Hasta que se oyó decir que venía la gripa. Había un boticario en San José Iturbide que era con quien íbamos a traer la pomadita y todo lo que se necesitaba. Se supo que le dijeron:

-Señor Frías, aprevenga mucha medicina porque dicen que viene una peste muy grande.

-¡Uuuh!, ¡a mí la gripa me viene guanga…!

Resulta que fue el primero que se murió. Era un 2 de noviembre, y en el rancho La Escondida. Ese día mi cuñada también estaba tendida, ella no había dicho nada, pero también le tocó…”. (Doña Rosa Olvera †)

Ya no había quién sepultara

“ Hubo una mortandad muy grande. Fue una fiebre muy fea. En un mismo rancho se morían hasta de a dos en un día. Como entonces los cuerpos se llevaban a enterrar hasta el pueblo de Atarjea, a muchas horas de camino, de tantos difuntos ya no había quien los cargara, la gente estaba cansada, otros enfermos. Y como a veces el cadáver se reventaba no se aguantaba la peste. Hubo casos de difuntas que las echaban en un macho, atravesadas una por cada lado, con la cabeza colgando. Como todo era por veredas angostas iban rozando el monte, llegaban con el cabello lleno de cardones y barañas. En una misma sepultura echaban dos o tres”. (Don Plácido Velázquez †)

¡Hay va el tierra…!

“ Me decía mi mamá Ángela que a algunos enfermos los enterraban todavía vivos. Nomás les decían: ¡Cierra el chojo, que hay va el tierra..! No estaban muertos, pero así los echaban para que la enfermedad no se regara más”. (Doña Esperanza Benavídez)

Un castigo divino…

“ La revolución se calmó por la gripa del 1918. Los cuarteles se quedaban llenos de armamento porque los soldados todos se entiesaban. Iban carros llenos de muertos, como si llevaran montones de quihote a la sepultura.

Otros, iban a dar agua a sus caballos y quedaban en el aguaje. Mientras estaba bebiendo el animal, donde se sentaban ya no se paraban, el caballo se iba solo. Ahí quedaban aquellos pobres con sus rifles terciados. De la parroquia llena de tropa, sacaban una pilota de soldados y les metían lumbre.

Hasta pienso que algún presidente envenenó el viento porque vino todo a la vez. Ya luego se acabó la gripa y se acabó la guerra.

En esos años, hubo rasgos de calamidad sobre todas las cosas”. (Don Remedios Granados †) Algunos de estos testimonios, son parte de mi libro: Cerros Abuelos. Ediciones La Rana 2018.