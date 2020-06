Divisadero

Feria de San Luis: sospechosos tejemanejes

En San Luis de la Paz, hasta hace meses nadie hubiera imaginado que se cancelaría la Feria Regional de agosto. Es un momento del año muy esperado por las familias, y también toda administración lo añora por lo que significa como distractor social, como capital electoral, y porque alrededor de ese evento también giran muchos intereses y enjuagues económicos.

La de 2019, fue la primera que organizó el actual Ayuntamiento. Como era de esperarse, el alcalde aventó la casa por la ventana destinando 6 millones 500 mil pesos. De los cuales, 5.5 millones fueron pagados al concesionario.

Sólo que en esa operación, presumiblemente se omitieron algunos procedimientos legales que dejan margen a la sospecha. Así se puede concluir del análisis de diversos documentos en poder de esta columna, obtenidos vía la Plataforma Nacional de Transparencia luego de sortear muchos aplazamientos, en particular del secretario de Ayuntamiento Jairo Álvarez, quien en los términos legales escatimaba la información pretextando diversos motivos, y sólo luego de impugnaciones resueltas por el pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP), se vio obligado a transparentar los datos.

Añorando a la India Yuridia

En la sesión extraordinaria de cabildo celebrada el 22 de mayo de 2019, al abordar el punto número 4 del orden del día “Análisis y en su caso aprobación de la propuesta de la concesión para la Feria Regional San Luís de la Paz 2019, y propuesta del Elenco Artístico”, el alcalde Gerardo Sánchez comenzó asumiendo una irregularidad: “Hemos platicado con una persona para armar el elenco de la feria, sé que empezamos mal porque primero debió conformarse el Comité de Feria”.

La persona a la que se refería estaba presente, se trataba del ciudadano Faustino Reséndiz, quien comentó elogioso: “El presidente es experto en el tema”. Luego, aportó detalles de los grupos estelares, de los que se incluían como “relleno”, y de los que, según su versión, las propias agrupaciones principales lo forzaban a contratar.

–“Hay dos opciones –aseveró el alcalde- o la hacemos nosotros o la concesionamos. Recuerdo la organización de una feria en pasadas administraciones, trajeron un empresario foráneo, pero en el camerino estaban presentes los empresarios de aquí con los artistas contratados. Si hay alguna sugerencia de otro grupo también la pueden hacer”.

Varios regidores argumentaron a favor de lo que parecía una decisión consumada. Javier Ramírez, de Morena, expuso:

-“Mi comentario va a la par con los anteriores, no es fácil organizar una feria, el elenco está muy bien, ustedes vean cuánto cuestan 5 de los 18 artistas y no creo encontremos mejores costos, estuve analizando las propuestas”.

Otra Morenista, Aidaveth García, lo apuntaló:

-“Me parece excelente la propuesta, tal vez los modos no fueron los que quisiéramos y nos cayó de sorpresa, a mi punto de vista pudo elaborar dos programas el mismo empresario, comprendo que hay que atender a votar y aprobar el elenco porque ya no estamos en los tiempos para perder un artista de calidad, ya no hay más que decir, sométalo a votación… “

Por su parte, la regidora priista Ma. de los Ángeles Ferro, sugirió:

-“Me gustó la propuesta y confió en usted presidente por haber participado en ferias pasadas, confió en su juventud para conocer estos grupos, y le va a gustar a la ciudadanía porque la feria es para el pueblo, lo que sí solicito es un buen comediante de más chistes, como la india Yuridia”.

El acta de esa sesión sólo consigna el voto en contra de Israel Ibáñez, regidor del PVEM. Así, con esta ligereza, sin mayor debate sobre el marco legal que rige el uso de esas cantidades de dinero público, se consumaba la concesión del evento a Faustino Reséndiz Acosta, un músico grupero que comenzando la pasada administración era el director de servicios municipales, pero pronto fue destituido al comprobarle algunas anomalías. Ahora, este ex funcionario reaparecía como flamante organizador de ferias. Aunque ha trascendido que en realidad se trata de un mero intermediario, porque él no contrata directamente a los grupos, sino que acude a otros empresarios para que se los consigan, lo cual, por consecuencia, eleva sustancialmente los costos.

Violan la ley: ¿Y la licitación?

El 28 de agosto de 2019 se le preguntó al municipio a través de su Unidad de Transparencia: “Nombre de las personas físicas o empresas participantes en la licitación del elenco artístico, y copia de sus propuestas. Copia del contrato o instrumento legal firmado con el empresario que ganó la licitación”.

Aunque debió responder a los cinco días hábiles, fue hasta el 23 de septiembre que el secretario de Ayuntamiento, Jairo Álvarez, mediante oficio se pronunció al respecto: “Me permito informarle que no existe nombres, contratos y propuestas de las empresas participantes para la licitación para la presentación del elenco artístico de la feria regional 2019 San Luis de la Paz, ya que no se celebró ninguna licitación para dicho evento ” (sic)

Sin embargo, su respuesta fue rebatida por una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública con fecha 23 de octubre (RRAIP-1058/2019), en los siguientes términos “…dicho pronunciamiento se advierte que no fue debidamente fundado y motivado ya que el sujeto obligado fue omiso en acreditar que efectivamente no se realizó licitación en relación a la información peticionada, pues no basta con la simple manifestación del área administrativa –Secretaria del Ayuntamiento; toda vez que, conforme a lo establecido en los artículos 44 y 49 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de San Luis de La Paz, Guanajuato; así como del artículo 62 de la Ley del Presupuesto General de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve, mismo que a continuación se insertan:(…)Se puede advertir, que procede la licitación pública cuando el importe de la operación se ubique en el rango que para esta modalidad se establezca en la Ley del Presupuesto General de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente; (…)durante el presente año, se desprende que la licitación pública procede desde el monto de tres millones de pesos 01/100 M.N. en adelante; luego entonces, y tomando en cuenta el monto autorizado para realización de la citada feria (..) era susceptible de que el sujeto obligado hubiera realizado licitación pública”.

Sólo luego de estos contundentes argumentos y porque fue un mandato del pleno del IACIP, casi tres meses después de haberlo solicitado, se pudo tener acceso a la versión pública de un contrato con fecha 5 de junio del 2019, el cual contiene las firmas del alcalde, secretario del Ayuntamiento y del prestador de servicios, y donde se consigna que Faustino Reséndiz Acosta, concesionario de la feria, recibiría 5.5 millones de pesos de subsidio (aparte de la taquilla). Pero todo esto, sin mediar licitación alguna.