Divisadero

¿Por qué guardó silencio la alcaldesa?

Algo le sucedió a Guadalupe Esquivel al llegar a su actual cargo, porque en su historial destaca que le importaba la preservación de los recursos naturales, particularmente se recuerda su labor en una zona denominada El Platanal.

Sin embargo, a casi un año de encabezar el Ayuntamiento de Xichú, no sólo carece de políticas públicas en materia ambiental, sino que en el más reciente intento de explotación de la Bocamina El Cristo (cuya ilegalidad ya fue confirmada por Semarnat), durante los dos meses que vio pasar frente a sus ojos las góndolas que transportaban lo extraído hacia algún lugar fuera del municipio, guardó un silencio sospechoso.

Tampoco podría excusarse de no conocer las redes de interés que están tras ese negocio, pues en pueblo chico todo se sabe, y además, durante meses los mineros pernoctaron a menos de trescientos metros de la oficina donde ella despacha, con una familia muy cercana al entorno afectivo de su secretario particular. Y si acaso información le faltara, el 15 de junio acudió a una reunión con los ejidatarios que estaban permitiendo esa irregularidad, abordaron otros asuntos, pero de la mina nada les chistó.

Aunque las concesiones mineras recaen en el ámbito federal, por la función que desempeña, al comenzar esos trabajos pudo haber indagado si esas personas tenían los permisos en regla, cosa que no sucedió.

En lo que lleva al frente de la administración, cuando se trata de problemáticas complejas y de fondo, la alcaldesa no ha demostrado que realmente se proponga gobernar con decisión, congruencia y apegada a la legalidad.

Son hechos concretos los que hacen llegar a tal conclusión, porque esos mineros llegaron, saquearon, se fueron… y ella hizo como que no los vio.

Atarjea: días y noches de inquietud

La comunidad El Carricillo –localizada en la parte montañosa- acaba de vivir varios días y noches de inquietud. El miércoles 12, poco antes del mediodía, se esparció el rumor de que un adulto mayor había sido interceptado en su milpa por presuntos delincuentes. Eso desató una primera movilización de pobladores y fuerzas de seguridad. Para el viernes, la atmosfera de incertidumbre se acrecentó, al esparcirse la noticia de que un desconocido intentó arrebatar un niño de brazos a su joven madre.

Conversando con autoridades y habitantes del lugar, Divisadero pudo confirmar que efectivamente, hubo desasosiego y tensión, aunque respecto a los hechos específicos hay múltiples versiones construidas a partir de decires que pasaron de boca en boca. En lo que los relatos coinciden, es que no se observaron vehículos desconocidos en las inmediaciones, lo cual resulta extraño porque ese caserío está rodeado de inmensos cerros arbolados que no tan fácilmente pueden ser transitados a pie por personas que no sean lugareñas. Será la autoridad correspondiente la que determine qué sucedió realmente.

Lo que sí fue posible corroborar, es que la noche del viernes 14, se generó una movilización comunitaria, a la que se sumaron rancherías vecinas. Por su propia iniciativa colocaron filtros en algunas intersecciones y peinaron los cerros, esto alentado por lazos familiares, de amistad, y por la vigorosa tradición de solidaridad colectiva que aún existe en ese entorno y que enraíza en antiguos saberes campesinos.

¿Quién le jugó sucio a la alcaldesa?

Una opinión generalizada en El Carricillo, es que la noche de ese viernes se divulgaron en redes sociales versiones intencionalmente tergiversadas de lo que ahí sucedía. Relatan, que mediante una especie de transmisión al momento, muros de Facebook administrados desde el anonimato y alojados fuera del municipio, manipularon las emociones sociales a partir de supuestos reportes que recibían. Así, deliberadamente se construyó la percepción de que esa localidad estaba en pánico y asediada por un numeroso comando de la delincuencia organizada, daban incluso detalles fantasiosos de sus movimientos, y alentaban a que se sumaran voluntarios de todo el rumbo. Pero además, eso fue replicado en algunos portales de noticias de la región.

Siendo que el internet es una herramienta que apenas se masificó en la serranía, no existe precedente alguno de que mediante las redes sociales se hubiera generado una psicosis social como esa, al grado de provocar la presencia a medianoche de un camión con diez soldados del ejército, así como de policías del estado vecino de Querétaro. Quienes, según dijo a esta columna la propia autoridad comunitaria, se retiraron incomodos por haber recorrido tanta distancia para atender un problema de seguridad del que no encontraron indicios tangibles.

Lo que se suscitó es ilustrativo de como las redes sociales comienzan a tener un alto impacto en una región con vías de comunicación complicadas y con alta migración, pero también, mostró que hay quienes están aprovechándose de esa circunstancia para usar con fines perversos las plataformas digitales. Escudándose en ofrecer un servicio informativo a la comunidad, desde la impunidad del anonimato, sin el honor y la valentía de participar en el debate público con nombre y apellido, explotan el morbo social y denostan personas. Ese tipo de páginas a veces son generadas desde las propias alcantarillas del poder, y cuando no, terminan haciéndole un favor a éste, porque hasta los hechos más serios se trivializan, la visceralidad enfermiza sustituye a los argumentos, y se convierten en un respiradero enajenante para la gente que no es capaz de inconformarse de otras maneras.

Atarjea es un municipio muy pequeño, todos se conocen, y la alcaldesa María Elena Ramos, desde su posición actual tiene acceso a diversas fuentes de información y a recursos técnicos, que a estas alturas seguramente ya le permitieron saber el origen de esa maniobra sucia.

Tratándose de un asunto de interés público, como autoridad tiene el deber de informar a los ciudadanos en dónde se originó esa perversa estrategia y con qué intenciones. Si lo hace, también contribuirá a que las nobles redes sociales se utilicen para mejores propósitos, y no para dañar la salud mental de los poblados.