Divisadero

Pandemia y tradiciones

(Crónica desde sierra adentro…)

Aunque por sus cifras de población y las características de la movilidad social, en la Sierra Gorda el número de muertos y afectados por la pandemia es menor que en otros rumbos, hay otro tipo de impactos que no son cuantificables.

Aquí, cultura y religión todavía constituyen un sólo entramado que se expresa en múltiples devociones y tradiciones. Por razones sorprendentes, ni la decadencia del poder público, ni la mediocridad y corrupción de los clanes políticos, ni las redes que ya tiene tendidas el crimen organizado, ni el deterioro de la convivencia comunitaria, ni la ambición desbordada por lo material, ni las adicciones que trasladan a sus lugares de origen algunos migrantes, ni la patética somnolencia de las casas de cultura, ni la ineptitud de funcionarios que sólo atinan inventar indígenas piratas, ni el perfil medieval del clero, ni los depredadores que asesinan animales o roban mineral… ninguna de estas atrocidades ha podido extinguir en la sierra un aliento cultural y espiritual propio, enraizado en los ancestros y que misteriosamente trasciende a los individuos. Esas raíces, junto con la deslumbrante belleza y generosidad de la naturaleza, son los pilares en que se sostiene la vitalidad más transparente de esta región de Guanajuato. Por eso mismo, resulta inédito e inquietante observar cómo durante estos meses se colapsaron ritualidades que daban forma a la vida cotidiana.

Aun cuando en comunidades y poblados hay quienes con actitud mezquina no acatan las medidas sanitarias, a estas alturas ya es perceptible que algo cambió en la vida hasta del más escéptico campesino, o del muchacho anorteñado y vale madres que en algún pueblito pasea en su troca oyendo música alterada, mientras ahí mismo una familia entristecida rodea las cenizas de un hombre muerto de Covid.

Aunque en lo individual hay quien pretende seguir con la tontería de que es un invento del gobierno, todo en el entorno se movió de sitio. Tan sólo los templos, en esta tierra de raigambre católica, desde hace casi cien años cuando el conflicto cristero no había vuelto a suceder que fueran cerrados por un tiempo tan prolongado. Los jardines, no hay precedente de que por un motivo parecido se acordonaran y las bancas estuvieran sin ancianos tejiendo recuerdos o niños correteando pelotas. Si se enlistan los rituales colectivos religiosos que han sido trastocados, uno que ha calado hondo entre católicos y más de alguna lágrima derramó, fue la suspensión de la peregrinación anual a la basílica. No hubo en los caminos contingentes saliendo de lejanos parajes, para luego de dos semanas de caminar incesante arribar a la Ciudad de México.

También, las fiestas patronales de muchas localidades han sido suspendidas, y con ellas todo lo que envuelven: organización, comercio, emociones entre danza y música, elaboración de adornos y ofrendas, el rito de comprar estrenos para la ocasión, la expectativa de mirar familiares que vuelven para esa fecha…

En tiempos normales, ya estarían en puerta las fiestas de San Luis la Paz, donde al margen de la feria comercial suceden hechos trascendentes como la ofrenda del chimal a San Luisito o la velación a la Virgen María. Pero también, pesará la ausencia de la celebración a la Virgen de los Remedios en “Cerro Grande”, un lugar cercano a la cabecera de Victoria. Esta es una festividad con un inmenso poder de convocatoria que no es producto de la mercadotecnia, ni de la oferta de eventos lucrativos. Ese santuario todo el año permanece apacible, solitario, pero durante un día se vuelve una romería desbordada. Por primera vez en su larga historia, esto no sucederá.

Otras fiestas entrañables están en duda, como la de noviembre en honor a Santa Catarina Mártir, que a pesar de los intereses económicos que ya la rodean, preserva un aliento antiguo; o la singular celebración a la Virgen de Guadalupe en La Peñita, Atarjea que, al modo de una figuración onírica, propicia que a la vera de un arroyo solitario nacido entre cerros áridos, se congreguen por unas horas cientos de personas y jinetes, que por la tarde desaparecen.

Pero igual de sorprendente y hasta conmovedor, será observar como en estos meses habrá un silencio hondo en noches de fiestas cívicas donde era costumbre escuchar poetas y músicos en topada. El lugar de las valonas, sones, y jarabes, lo ocupara el ladrido de los perros.

Hasta en la fiesta y topada en Xichú, que el 31 de diciembre congrega miles de serranos y visitantes buscando encontrar en la poesía, el canto y el zapateado alicientes para sus vidas, es posible que por primera vez en décadas, al amanecer del nuevo año, en lugar de una multitud bailando eufórica, sólo habrá un silencio profundo, una melancolía desconocida, y rayos del sol dibujándose en la plaza desierta. Ni los más antiguos patriarcas huapangueros tan visionarios hubieran imaginado tanta desolación.

Será el tiempo futuro el que muestre si algo aprendimos de todo esto, o si sólo lo recordaremos como un sueño extraño y efímero que no nos sacudió el alma…