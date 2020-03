Divisadero

Sueldazos en Tierra Blanca

El lagrimeo político por los pobres que acaba de escenificarse en la reciente visita del Presidente a Tierra Blanca, exhibe su teatralidad cuando los datos duros revelan que el problema principal de administraciones como la que encabeza Pedro Pueblito Hernández no es el monto presupuestal, sino el uso que se da al dinero público.

Hace apenas semanas rebotaban de cerro a cerro, los lamentos y frases de conmiseración por los marginados en boca de López Obrador y Diego Sinhue, mientras sus respectivos coros se enfrascaban en una disputa de tribuna futbolera. Lo cierto es, que seguramente el propio Presidente se habría escandalizado si supiera, que mientras él se deshacía por los desamparados, a su lado estaba un alcalde y un Ayuntamiento, que se han otorgado unos sueldazos que en sí mismos explican por qué ya luego no quieren soltar la ubre.

Es muy posible que los tierrablanquenses ni siquiera estén enterados de los altos salarios de sus gobernantes, pero su presidente municipal está en el top de los mejor pagados de toda la región, su sueldo mensual bruto es de 60 mil 599. Su síndico, Romina Martínez, también percibe la módica cantidad de 40 mil. Luego, los ocho regidores, cada uno cobra 36 mil 958. En total se gasta anualmente en estos funcionarios 4 millones 823 mil pesos, sin contar otras prestaciones.

Estos sueldos son mucho más altos incluso que los de sus pares de San Luis de la Paz, seis veces más grande en población. Aparte, uno de los motivos del pleito eterno entre regidores y alcalde, ha sido porque estos quieren abundantes viáticos, gasolina y otras prebendas. Con esos sueldos, y todavía llegan al grado de decir que las sesiones a veces son muy largas y necesitan se les pague la comida.

Este es el Tierra Blanca real. Aquella tarde cuando AMLO, esa tierra otomí se maquilló para el show televisivo.

El lastimoso PRD

Por cierto, dos integrantes de ese Ayuntamiento, Zenaida Hernández y Ramiro Romero, provienen del PRD. Ese partido esta moribundo, ya sólo tiene en total cuatro posiciones en los ocho cabildos de la región, y no es un mensaje muy acertado el que manda con esos políticos pueblerinos de salarios desorbitados y pretensiones VIP, para colmo originarios de comunidades que se reconocen indígenas.

Pero además, viendo esos desfiguros de los regidores perredistas, suenan a demagogia los golpes de pecho que hace días manifestó el integrante de la dirigencia estatal, Isidoro Basaldúa, ofreciendo una disculpa por lo que llamó las malas decisiones del pasado. En su imploración porque regresen los que se han ido, está muy cantada la angustia de perder el registro en 2021 y con ello las prerrogativas.

Luego, salió con la frase culinaria: “Morena es un licuado de todo lo que no quiso el PAN y el PRI”, y afirma, que el PRD es la única izquierda verdadera. Aunque no podría decir menos, cuando esa franquicia ya le dio una diputación plurinominal en 2015 y en 2018 otra, por Silao, en alianza precisamente con Acción Nacional.

Se comprende esa retórica hueca si es parte de alguna rudimentaria estrategia de propaganda, pero si él y los pocos que quedan en el Sol Azteca se están tomando en serio semejante barbaridad, eso ameritaría preguntarse en qué planeta viven, y si no ocuparan urgentemente una terapia grupal, porque plantarse como los únicos que tienen autoridad para dar credenciales de izquierda pura, sólo cabe en la mente de quien ha perdido la cordura y no tiene los pies en la tierra.

A este político originario de Doctor Mora, en agosto pasado el cabildo de ese municipio lo nombró ‘Doctormorense Distinguido’. Quién sabe qué méritos le encontrarían, porque su limitada creatividad es tan obvia, que hace años, para congratularse con los votantes, en un acto de campaña rifó cinco mil pesos.

Ahora que se autonombra representante de la verdadera izquierda guanajuatense, no han de tardar en honrarlo en la entrada de su pueblo, con un monumento que diga: “Isidoro Basaldúa, el más genuino descendiente de Carlos Marx”.

El “Chino” y sus tejemanejes

En San Luís de la Paz, desde principios de enero quedó desierta la Unidad de Transparencia, pero al Ayuntamiento encabezado por Gerardo Sánchez, el “Chino”, no parece preocuparle nombrar un nuevo encargado. Atendiendo en ese escritorio colocaron provisionalmente a un joven de nombre Julio Cesar Herrera, quien un poco apenado informó que apenas está revisando las leyes sobre el tema, también, que ya ha canalizado a regidores y unidades administrativas solicitudes de información pero se la han negado argumentando que por carecer de nombramiento todavía no puede requerir datos. Sin embargo, esa respuesta es tramposa, porque quienes solicitan son los ciudadanos, no el funcionario. A la semana pasada, ya había acumulado más de treinta solicitudes sin contestación en los plazos legales. Sin embargo, al alcalde no le importa seguir violando la ley, pues el pasado jueves hubo sesión de Ayuntamiento y el tema del nuevo titular siguió pendiente.

Para garantizar el trascendental derecho a la información pública no tiene prisa, pero eso sí, para irse de candidato a diputado ya se le cuecen las habas.