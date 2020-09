Divisadero

A mó sus cerros….

Juan Jiménez Camacho, campesino de Xichú, era tan apreciado en su comunidad Misión Santa Rosa, que llevaba tres administraciones consecutivas sirviendo como delegado auxiliar; aunque siendo hombre de convicciones que no se prestaba a las componendas, sus solicitudes en ocasiones recibían respuestas negativas. Solía comentar: “a nosotros seguido nos orillan, porque muchos no somos del partido que gobierna aquí”

Era frecuente mirarlo bajar por el camino viejo que va de su ranchería al pueblo, siempre con un folder bajo el brazo, y un morral donde cargaba lapicero, cuaderno y el sello que acreditaba su cargo. Por instantes, detenía sus pasos para observar alguna cosa fuera de lugar, para contemplar los inmensos nogales, descifrar ruidos de animales, o gozar la alegría del río crecido. Usaba huaraches sancireños, sombrero, sus manos sabían de yunta y siembras de temporal.

Era de ese tipo de campesinos ya muy escasos para quienes el dinero no es lo primordial, por el contrario, se le notaba incomodo cuando presenciaba abusos por parte de personas corroídas por la ambición.

Amaba su tierra, a principio de año lo vi consternado porque un particular arrojó toneladas de escombro en el camino real, y todavía hace pocos días le escuché decir con pesadumbre que estaban sacando piedra ilegalmente de un rincón nombrado “Juan Capitán”, ya tenían conocimiento de ese destrozo funcionarios ambientales, pero pasaban los días y ni sus luces. Luego, el comisariado ejidal había comentado que él no podía actuar porque en eso estaba involucrado un ahijado. “En estos cargos que uno tiene no debe haber parentescos”, –oí decir a Juan con un sentimiento de impotencia, pero no de resignación–. Y es que en su preocupación no había sesgo personal, sino esa sensibilidad en extinción de quien entiende que un paraje explotado indebidamente siente, que un pájaro muerto por la resortera de un niño es una escena terrible, que agua y plantas perciben el amor o el desprecio. Se fue con el pendiente de ese escombro y de ese cerro desgajado que los de la Reserva ni ven, ni oyen…

Vivía solo, muy cerca de su casa familiar. Todo parecía normal en sus días, por eso a su mamá doña Dionisia no le extrañó que la mañana del pasado jueves 20 tardara en llegar a desayunar, sabía que seguido andaba haciendo trámites. Eran las nueve cuando apareció, explicó que se retrasó por motivo de un vomito que lo atacó: “estoy bien malo, siento escalofríos, dolor de huesos, empecé anoche”.

Luego de una dolorosa odisea en el hospital y en calles de la cabecera, a las 21:20 de ese mismo día lo alcanzó la muerte. Siendo él un hombre con vocación de servicio por sus semejantes, seguido sumaba decepciones cuando se enfrentaba a vivencias que reflejan la creciente pérdida de valores y sensibilidad humana en las personas del municipio, todavía en los últimos instantes de su vida se vio envuelto en la misma paradoja: en un extremo indiferencia, en el otro, el gesto solidario de una señora llamada Beta y de un joven llamado Marcelo, el cual cerca de las seis de la tarde, al verlo colapsado en la vía pública se ofreció para ayudar y lo cargó en sus brazos para subirlo a un vehiculó y trasladarlo al hospital. Tres horas después moriría. El acta de defunción señala: “Insuficiencia respiratoria aguda grave 45 minutos-probable Covid 2 días”

El cuerpo de Juan no pudo ser velado y despedido por la comunidad a la que tanto sirvió. La mañana del viernes, del hospital fue llevado directamente al panteón que está al costado. Su mamá Doña Dionisia, ya no pudo acercarse a él: “la caja la sellaron con hule, yo nada más le eche la bendición por encima…”

Si los tinacos curaran…

Según datos oficiales, en estos meses de pandemia el gobierno de Xichú encabezado por Guadalupe Esquivel, ha invertido recursos para adquirir diversos insumos: gel anti bacterial, tapetes sanitizadores, cubre bocas, overoles... Igualmente, reporta que ha distribuido 578 despensas. El dinero parece no faltarles, tan sólo en sueldos de la plantilla compuesta por casi 300 empleados, se invierten anualmente más de 25 millones.

Por otra parte, ya comienzan las acciones proselitistas disfrazadas. Estos días hay una inversión millonaria para renovar el piso de algunas calles, también, se ha intensificado la entrega de tinacos, cemento y láminas. Sin embargo, lo paradójico es que en los asuntos más trascendentes de la vida como es la salud, pasan los trienios y las carencias siguen. En la UMAPS del poblado hay historias recurrentes de falta de materiales, medicinas, y desaciertos por parte del personal que debe construir el delicado y complejo puente con los familiares de un paciente. En el caso del delegado auxiliar fallecido, los testimonios confirman esas constantes, en un primer momento en que acudió para ser atendido se generó un contexto de confusión y desesperación, y cuando más tarde volvió a ingresar, en el afán de luchar contra su extremo sufrimiento el médico tuvo la intención de aplicarle un sedante, pero no tenían el que se requiere para esos casos.

Por la forma como se desarrollaron los acontecimientos, al parecer tampoco cuentan con pruebas PCR, mediante las cuales se confirma o descarta el Covid. Eso ayudaría al personal hospitalario y a los familiares a transitar esa circunstancia con más herramientas y certidumbre. Pero además, la certeza que puede surgir de ese examen sitúa de otra manera el dolor y el duelo, porque esta forma inédita de enfrentar y vivir la muerte no es culpa de nadie, es una realidad mundial a la cual nos estamos enfrentando. Nadie quisiéramos vivir eso y entenderlo es muy difícil.

El Ayuntamiento de este municipio, el año pasado autorizó 600 mil pesos para las Fiestas Patrias. Ahora que esos eventos están cancelados, en lugar de transferir ese dinero a sus burdos tejemanejes electorales, con el costo promedio que tienen en un particular, ese monto daría para que el centro de salud tuviera disponibles 100 pruebas PCR.

Inversiones como esa son las que hacen falta, porque los tinacos compran votantes, pero no curan ni el dolor físico, ni el dolor humano…