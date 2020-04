Divisadero

Desde las entrañas de un hospital (testimonio)

“Laboro en el área operativa de un hospital de tercer nivel. Un día a principios del año, sonó el teléfono. Era una prima dentista preguntando:

-Oye, ¿no has oído algo sobre lo que está pasando en China? Es que estoy en una tienda donde surto cubre bocas, y ahora mismo hay una mujer de esa nacionalidad que va a mandar todo un lote porque allá se terminaron.

Muy segura contesté: al parecer aquí no hay casos… Y es que cuando comenzamos a saber cómo se estaba comportando el virus en otros países, no sabíamos que en semanas ya estaríamos preparándonos para su llegada a México.

Habían pasado dos meses de aquella llamada, cuando un día estando en el piso de cirugía, me avisaron: ‘Ya tenemos el primer caso en la ciudad, hay que extremar precauciones, cuídense mucho’. Hasta ese momento la indicación era usar cubre bocas y lavado de manos con mayor frecuencia.

A partir de eso cambió la dinámica. Llegó más información de cómo debíamos actuar. Se establecieron medidas de protección para los trabajadores, se colocaron señalizaciones sobre la contingencia, comenzaron los protocolos y simulacros. Se habilitaron espacios para los pacientes y entonces nos empezamos a preguntar estando aquí adentro de qué formas cuidarnos más.

Ahora, al llegar nos toman la temperatura, nos ponen gel, nos entregan cubre bocas y debemos portar siempre la bata, cabello recogido y constantemente lavarnos. Me platicaba una compañera que tiene problemas de dermatitis, que por tanto lavarse las manos ya le duelen y las tiene muy irritadas, pero sabe que debe hacerlo…

Miedo en la mirada…

Llegas a trabajar y el tema es único. Las preguntas cotidianas son: ¿cuantos pacientes tenemos?, ¿cuantos han llegado?, ¿confirmados o no? Al platicar con los compañeros en comedor, por momentos sientes entusiasmo y otros te frustras. Cuando aún no llegaban los trajes y el material requerido, era motivador oír a compañeros camilleros, decir: ¡hay que comprarlos! Se decían dispuestos a apoyar en las áreas críticas, todos estaban puestos para ayudar. En esas expresiones es cuando uno sabe que muchos de quienes estamos en el hospital, hemos aprendido a apreciar a las personas con una solidaridad y humanismo que algunos no comprenden. Entre muchos compañeros siempre hay una actitud de disposición, hasta comentábamos que ahora no nos van a gritar cuando se molesten los pacientes, ahora si nos van a creer que estamos aquí por vocación.

Cuando hace días, dos de las personas más cercanas a mí fueron llamadas para estar en una de las áreas críticas, vi en su mirada absoluto miedo y estrés. Usan todo el equipo: traje, careta, doble guante, botas, lentes… Permanecen cuatro horas, salen y se tienen que bañar.

Por ellas mismas supe, que al recibir el llamado pensaron inmediatamente en su familia y en los riesgos. Ese miedo en la mirada lo hemos tenido la mayoría en estas semanas. Sabemos que por alguna razón estamos aquí y amamos nuestro trabajo, pero seguramente nunca imaginamos vivir una pandemia, y entonces está en nosotras como cercanas apoyarnos, motivarnos, cuidarnos.

Estos últimos días ha sido impactante, existe un alto nivel de estrés entre el personal, porque ahora ya no son simulacros. Cuando te dicen: ¡no puedes pasar, van a subir un paciente!, y se paraliza por un instante ese espacio, pareciera que estás en una de esas películas apocalípticas donde las medidas comienzan a extremarse. Cuando observas que se cuida hasta el último rincón para protegernos entre todos, sabes que esto es serio y que tenemos que dar lo mejor de nosotros y estar fuertes.

No beso a mi hijo…

Con la misma responsabilidad que cuidamos a los pacientes, también cuidamos a nuestras familias. Limpiamos nuestras áreas de trabajo y todo constantemente. Antes de salir, nos cambiamos de ropa y zapatos. Definitivamente las rutinas cambiaron y somos conscientes que debemos ser los primero en extremar precauciones.

Los doctores con contactos en el extranjero tienen datos de sus colegas acerca de cómo están viviendo en otros hospitales del mundo la pandemia, eso es positivo para tomar mayores medidas de prevención y porque necesitamos estar informados, aunque en momentos eso nos genera mucha tensión porque no sabemos cómo seguirá siendo el comportamiento en México.

Yo misma nunca imaginé vivir esto, pero cuando veo la realidad sé que sólo me toca enfrentarla. Entre amigos y amigas de distintas áreas coincidimos en que hemos tenido días sin dormir, días que nos preocupan más que otros.

Entre quienes estamos en la parte hospitalaria operativa se percibe una forma distinta de ver las cosas, comentaba un doctor que todos nos protegemos por el miedo. A pesar de que nos han dado material para cuidarnos algunos han comprado por su cuenta. A veces hay enojo, otras aumenta la angustia; a veces sentimos que nos vamos quedando menos cuando se van los que por cuestión de salud se incapacitan. No sabemos cómo seguirá todo en próximos días…

Una compañera de trabajo, escribió lo siguiente: ‘Veo las noticias, pienso que aquí no va a llegar, me siento tranquila. Veo un meme y me da risa. Veo que empieza el aislamiento, me empieza a dar temor. Me quedo en casa y me siento segura. Veo el video de que están quemando cuerpos en algún país y no termino de asimilar. Mañana voy a trabajar y mi jefa quiere que me quite los zapatos. Veo que en el hospital se aplican medidas y me dan nervios. Me voy a volver loca porque parece que esto va en serio. Veo las noticias y estoy harta de que todo es coronavirus. En la noche duermo pero no descanso. Ni siquiera le doy un beso a mi hijo, tengo miedo…’”