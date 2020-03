Divisadero

Otra de policías…

En los municipios del noreste, no es una práctica generalizada exigir cuentas a los gobernantes, ni presentar denuncias ante la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, que por su parte, tampoco ha realizado una labor suficiente de divulgación de sus servicios. Sierra adentro, mucha gente ni siquiera sabe que en San Miguel Allende está la oficina más cercana de esa institución, pero aún en municipios menos distantes todavía es excepcional cuando algún ciudadano se inconforma. Por eso la relevancia del caso que aquí se relata.

En el portal de la Procuraduría, se puede encontrar una recomendación emitida el 24 de julio del 2019, que da cuenta de un abuso cometido por policías en perjuicio de un ciudadano.

Se trata del expediente 23/18-D, relativo a una queja presentada respecto a hechos atribuidos a elementos de seguridad pública de Doctor Mora, Atarjea, Xichú, San Luis de la Paz, Victoria, Santa Catarina y San José Iturbide, quienes realizaban un operativo intermunicipal.

A modo de Sumario, dice el documento: “(…) Refiere el quejoso que el día 21 de abril de 2018, se encontraba en el rancho donde trabaja a bordo de su camioneta y estaba por retirarse cuando entraron unidades de policía al interior del rancho, le pidieron que bajara de su vehículo y no obstante que les dijo que estaba terminando de trabajar, lo detuvieron sin razón que lo justificara y al hacerlo le causaron diversas lesiones”

¡Bájate y tírate al suelo!

La persona agraviada, relata lo siguiente: “…estando ya arriba de mi camioneta… había yo recorrido pocos metros con mi camioneta ya con las luces prendidas… vi que entraban muchas patrullas al rancho con sus torretas prendidas eran como 6 o 7 patrullas entre camionetas y un carro ya que éste último fue el que primero que llegó… se bajaron de sus camionetas patrulla y varios de ellos me gritaron con groserías ‘bájate y tírate al suelo con las manos en la nuca’ yo los obedecí… les dije me acabo de bajar de mi tractor estaba trabajando… me esposaron y me subieron a una camioneta con caja en la parte de atrás… me trasladaron al municipio de Dr. Mora a separos…”

Pero la ligereza y atropello también siguió en los separos. Vía wat sap, alrededor de la 22:00 horas de ese 21 de abril del 2018, se informó de la detención a la oficial calificadora María Mónica Rodríguez Juárez, sin embargo, esta se presentó hasta el día siguiente por la mañana debido a que su horario laboral es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Omitiendo facilitar al acusado el acceso a un medio de defensa, y sin tener pruebas plenas, esta funcionaria calificó de legal la detención y le impuso una multa de 1 mil 610 pesos. Los cuales fueron pagados por sus familiares. Declaraciones de testigos (también verificadas por personal médico), describen: “en el momento en que (….) salió de separos municipales lo vieron ensangrentado de la cara, con edema, lesionado de la nariz, caminaba con dificultad, se agarraba la zona abdominal y costillas, se quejaba de dolor por lo que lo llevaron a atención médica”.

La investigación realizada por la PEDHG, recoge el testimonio de los elementos involucrados, quienes dan versiones contradictorias. En lo que coinciden es que la persona fue abordada en la unidad 11 a cargo de Juan Santos Gutiérrez, quien iba acompañado de María Carolina Hernández Juárez, Ana Graciela Suárez Vilchis y Nelson José Romero Chavero, todos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública de Doctor Mora, aunque estos, por su parte, aseguran que no tuvieron intervención en la detención, solamente en su traslado.

La suma de versiones permite a la Procuraduría concluir, que a partir del seguimiento a un individuo que escandalizaba con volumen alto y no atendió indicaciones, policías de ese operativo inter municipal terminaron aprehendiendo y golpeando a una persona inocente.

Como llamadas a misa…

Tuvo que transcurrir un año y dos meses del hecho, para que el Procurador Raúl Montero se pronunciara. Dirigiéndose a los actuales alcaldes y alcaldesas de Doctor Mora, Atarjea, Xichú, San Luis de la Paz, Victoria, Santa Catarina, San José Iturbide, les recomienda: “se inicie procedimiento administrativo disciplinario en contra de los elementos de policía municipal de su jurisdicción que estuvieron presentes en el lugar de los hechos al momento que se verificó la detención, y en su caso, se deslinden las responsabilidades correspondientes”

En el caso de Doctor Mora, exhorta al alcalde Mario Luis Arvizu, hacer lo mismo con la oficial calificadora, así como implementar un programa de capacitación para el personal de la Dirección de Seguridad, y realizar gestiones para que en todo momento se cuente con esa figura en los separos municipales.

Sin embargo, las resoluciones de la Procuraduría, además de que tardan eternidades, a veces son como llamadas a misa. Esa recomendación fue emitida desde julio del año pasado, pero en la plantilla de ese municipio, sólo sigue apareciendo la misma funcionaria en el cargo de Oficial Calificador

Llama la atención, que en el organigrama de la actual administración ya existe el cargo “Directora de Derechos Humanos”. De acuerdo a datos de la nómina actualizada al 1 de enero, la titular de esa área cobra un sueldo mensual bruto de 34 mil 767 pesos, 19 % más que el Director de Seguridad Pública y Vialidad que recibe 28 mil 256; y 63 % por encima de un oficial de Seguridad cuyo salario es de 12 mil 973.