Divisadero

Victoria: ¿tiradero de ejecutados?

La mañana del primer sábado de junio, muy cerca de Cañada de Moreno, en dirección a San Luís de la Paz, un automóvil enciende las luces de emergencia. Si no es por el ganado que atraviesa, quizá anticipa algún percance.

El sol ilumina el inmenso valle que hace ochenta años perteneció a la Hacienda del Carmen, los vestigios distantes asoman entre brumas. Al entrar en la recta, a la altura de un promocional de gobierno del estado, aparece una patrulla, y a metros de la carretera, en un perímetro delimitado por cinta amarilla, se distingue el cuerpo de un hombre recién ejecutado, viste pants azul y está amordazado. Es la imagen de la muerte en su forma más cruenta, más insensible. Ese difunto boca abajo, con los casquillos percutidos a su lado, contrasta con el horizonte luminoso. El cuerpo inerte, desprende una profunda sensación de soledad y abandono.

Cuatro elementos de las Fuerzas de Seguridad, adscritos al municipio de Victoria, esperan la llegada del Ministerio Público, cumplen con disciplina el protocolo establecido para esos casos. Aunque en lo aparente no parecen afectados por la desgarradora escena, ya entablando conversación, en la intimidad que esconde su chaleco antibalas y sus armas largas -al fin ciudadanos, y quizás padres de familia- se puede percibir su fragilidad y desconcierto.

Relatan, que habitantes de La Luz y de otras comunidades aledañas, les externaron su temor. Apenas hace un mes fue encontrado otro cuerpo en el mismo sitio, y ya suman cinco dejados en las cercanías; todos, bajo el mismo esquema de las ejecuciones. Es grave oír en los propios labios de los uniformados, que estos eran caminos seguros, pero ya dejaron de serlo.

Bajo el inmenso cielo azul, se alcanza a entrever en sus palabras incertidumbre ante el futuro, dicen que sólo son cinco elementos por turno, para una población de más de 20 mil habitantes. Además de cabecera, deben atender casi 150 comunidades desperdigadas hasta en los límites con San Luis Potosí.

Ahí, a ras de suelo, junto a ese difunto con rictus de dolor y policías que se saben desbordados, es claro que la alcaldesa de Victoria, Berenice Montes, no puede seguir afrontando los problemas de seguridad con las mismas fórmulas y estrategias de los tiempos apacibles que ya se fueron. Es una cruda y triste realidad, pero las inmediaciones de algunas comunidades del municipio se han convertido en un tiradero de muertos. A casi un año de llegar al gobierno, Berenice y su Ayuntamiento ¿tomarán medidas y se pondrán a la altura de esa terrible circunstancia, o evadirán su responsabilidad?

El calor aumenta, los policías destapan un refresco. El cuerpo del hombre hasta el momento desconocido, sigue a unos pasos de la carretera. El silencio congelado de la muerte lo envuelve. Está en una condición que ninguna persona merece, porque nada lo cubre, no hay oraciones, ningún familiar lo arropa. Ese difunto desamparado, es signo de lo humano embrutecido, de la vida ofendida, degradada hasta ser un simple bulto, un manojo de piel y huesos, que el viento embarra de polvo y pedazos de hojarasca…

(P.D. Este domingo por la mañana fueron encontrados otros dos cuerpos, también a la orilla de la carretera, pero ahora en las inmediaciones de la comunidad Corralillos, casi en los límites de Victoria con Tierra Blanca.)

CECyTE: la amenaza llegó en taxi…

Hace algunas semanas, estudiantes del CECyTE, Tierra Blanca, tomaron las instalaciones exigiendo la destitución de la directora Edna Judith Infante y de la coordinadora administrativa Alicia Mejía. Alumnos, personal de intendencia, docentes y administrativos que participaron en ese movimiento, consignaron en documentos sus motivos “maltrato, humillaciones, violaciones a nuestros más básicos derechos y prestaciones, así como la alteración de la vida académica, manejo de recursos sin la mínima información, ni transparencia…”

En el momento más álgido del conflicto, la mañana del jueves 23 de mayo, un taxi Tsuru, con número económico de ese municipio, se acercó a donde hacían guardia algunos alumnos. El conductor les entregó un folder sellado con diurex.

Cuando fue abierto por los estudiantes y docentes a quienes iba dirigido, observaron que se trataba de una hoja de cuaderno con un mensaje intimidatorio. Estaba escrito a tinta azul y deformando intencionalmente la escritura. (Se reproduce aquí parte del texto, modificando la ortografía original):

“Se les hace saber que si no paran todo su pinche movimiento, en hoy o mañana serán levantados para así terminar con su manipulación… Ustedes si no se escapan por putos grilleros, de que nos los echamos, nos los echamos, pero les damos esta oportunidad, de ustedes depende. De esto no se escapan super ojetes. Hasta pronto. Nuestro trabajo es acabar con ustedes si no obedecen lo que se les diga, piensen en las consecuencias antes de hacer las cosas…”

Al parecer, el movimiento afectó alguna trama de intereses económicos locales estructurada en torno a esa escuela, pues una población de 900 alumnos genera una importante demanda de taxis y otros medios de transporte, así como de variados servicios y proveedores. Se sabe que hasta el vendedor de esquites, cumpliendo alguna orden, tomaba fotografías y videos de los estudiantes inconformes. Por esta amenaza, se interpusieron denuncias ante el Ministerio Público.

Tejemanejes

Entre los acuerdos alcanzados, suscritos por la Dirección General, a través de su representante legal, Jaime Díaz Zavala, se contempló la separación temporal de la directora y de la coordinadora administrativa, también la realización de una auditoría financiera. Esto apenas sucedió el pasado 23 de mayo.

Pero mientras en Tierra Blanca todavía esperan los resultados de la investigación, ha trascendido que Edna Judith Infante, ya está laborando en Apaseo el Grande, en calidad de asesora, y Alicia Mejía, en Celaya, desempeñando su función anterior.

De por sí los inconformes han señalado que la Dirección General de CECyTE, a cargo de la Dra. Virginia Aguilera, en lo que pareció una postura de encubrimiento, inicialmente minimizó su reclamo, y sólo los tomó en serio hasta que se desbordó el conflicto. Ahora da lugar a sospecha, que estando todavía en curso el esclarecimiento de los hechos, casi de inmediato hayan sido reinstaladas en otros planteles…