Divisadero

La CNDH voltea a San Luís

El profesor jubilado Guillermo Rodríguez, encabezó de 2015 a 2018 una de las administraciones panistas más desastrosas en la historia de San Luís de la Paz. Fueron tres años de interminable sainete. En su pugna con los regidores y con otras facciones de su mismo partido, un día sí y otro también había escándalos. Hasta para los intereses de Miguel Márquez, este edil se convirtió en estorbo. Por aquellos días circuló la anécdota de que apenas comenzando el trienio, viajando en helicóptero, el entonces gobernador le habría dicho:

-Profe, usted no tiene ni la capacidad, ni la salud para ser alcalde, renuncie y que sea Armando (Rangel).

Según versiones, él mismo después habría relatado: “Le dije que sí, ni modo que le dijera que no, ni modo que le dijera aquí me bajo…”

En medio de una atmósfera institucional dañada por disputas mezquinas de poder, a la par que en las calles era notable el crecimiento de la violencia, al interior de la administración sucedió el caso de las dos adolescentes que el DIF municipal canalizó en 2016 a un albergue del Bajío, lugar donde fueron violentados sus derechos. Este tema lo acaba de volver a visibilizar la CNDH, al emitir la Recomendación No. 32VG/2020, con fecha 19 de mayo 2020, en la que se documentan “violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas en agravio de diversas personas que se encontraban albergadas en las casas hogar administradas por la Ciudad de los Niños Salamanca A.C”

La resolución se refiere a una injusticia de amplias dimensiones cometida contra decenas de niñas, niños, adolescentes y adultos que vivían en eso sitios, y su alcance se extiende a los gobiernos estatales de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, pero en el paquete de responsabilidades también se incluye a personal del DIF San Luís de la Paz.

Considerando cómo operaban las líneas de mando al interior de ese gobierno sumido en el caos, además de los funcionarios directamente involucrados, cabría preguntarse por la corresponsabilidad que tuvo en su conjunto el pasado Ayuntamiento, pues envueltos en su pleito sin fin, propiciaron un contexto de debilidad institucional en el que se dieron los hechos ahora sancionados.

Guillermo Rodríguez, siempre encontró la manera de evadir a Miguel Márquez cada que éste lo acorralaba para pedir licencia, sin embargo, del juicio de la historia no pudo escapar, pues ahora la Ombudsman nacional, María del Rosario Piedra Ibarra, se ha encargado de hacer visibles esos lamentables sucesos, que acontecieron mientras este alcalde, su partido (PAN), y sus adversarios, tenían convertida la Presidencia municipal en un ring de ínfima categoría.

Memorial

Los hechos que en la resolución atañen a San Luís de la Paz, se circunscriben a la violencia que sufrió una de las adolescentes en el albergue de Salamanca, y a la negligencia de autoridades que debieron denunciarlo y atenderlo oportunamente. Cabe recordar, que ese lugar estaba a cargo del sacerdote católico Pedro Gutiérrez, quien para entonces ya estaba siendo sujeto de graves acusaciones, solo que en el tratamiento institucional del problema se percibía la protección de Miguel Márquez, quien muy a su estilo, al mismo tiempo que comulgaba y vendía hábilmente su imagen de ferviente devoto, tendía mantos de impunidad a sus amigos.

Antes de este pronunciamiento de la instancia federal, en el contexto de la información que en 2017 trascendió a la opinión pública sobre la fuga y desaparición de las dos menores ludovicenses (por lo cual incluso se emitió una Alerta Amber) ya en enero de 2018, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos de Guanajuato había desahogado el expediente número 46/17-D y emitió una resolución sobre una vertiente de este mismo tema: “En concreto se dirige reproche a Aída del Consuelo Benítez Vargas, directora del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral de la Familia de San Luis de la Paz, Guanajuato, por haber sido omisa en cerciorarse que la casa hogar en la que ingresó a las niñas N1 y N2 contara con las certificaciones y demás autorizaciones, que en concreto garantizaran el adecuado manejo de las mismas, y por ende la seguridad de las adolescentes en comento”.

Se instruyó al Municipio iniciar un procedimiento disciplinario y la funcionaria fue destituida.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la versión pública de su reciente recomendación, que consta de 507 páginas, omite el nombre de los involucrados, pero es muy enfática al documentar y señalar ‘la actitud negligente y omisa’ de los servidores públicos de múltiples niveles y dependencias, incluidos los que alude (sin nombrarlos) del DIF de San Luis de la Paz.

Un dilema en ‘chino’

Aunque se trata de acontecimientos que corresponden al gobierno anterior (del que también formó parte, pues en 2017 se desempeñó como oficial mayor) la resolución está dirigida al actual alcalde Luis Gerardo Sánchez, quien deberá implementar varias medidas, incluida una reparación económica del daño.

Ya declaró que cumplirá las recomendaciones. Sin embargo, aún no se ha pronunciado sobre la circunstancia de que en su gobierno regresó a la nómina, con el cargo auxiliar de Comunicación Social, Aída del Consuelo Benítez Vargas, quien haya sido por omisión propia, presiones superiores o desconocimiento, pero es a quien se menciona explícitamente en el expediente de la PEDHG como responsable directa de los hechos. Esta funcionaria, también suele ser la animadora y conductora en los eventos masivos del alcalde.

Habrá que ver cómo resuelve ‘El Chino’ este dilema…