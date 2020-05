Divisadero

¿Quiere casarse en pandemia? vaya a Xichú…

En un oficio con fecha 17 de marzo, firmado por el obispo emérito de Querétaro y administrador diocesano Mario de Gasperín, se notificó a los encargados de parroquias las “normas disciplinarias” en el marco de la emergencia sanitaria. Refiriéndose a las celebraciones especiales (bodas, XV años, funerales y otros) si bien no se canceló la extrema posibilidad de que se realicen con las debidas precauciones, si es muy enfático el comunicado, al señalar: “en todo caso se acatarán las normas emitidas por la autoridad civil”.

Se entienden las excepciones tratándose de difuntos, sin embargo, a contracorriente del espíritu de esa instrucción, y en el momento más decisivo cuando los expertos han convocado a quedarse en casa, es muy lamentable el ejemplo que da el pbro. Luis Enrique Martínez López, encargado de la parroquia de Xichú, pues este sábado autorizó celebrar misa en una comunidad, con motivo de una boda.

Testigos presenciales relatan que sólo estuvieron al interior de la pequeña capilla los novios, padrinos, y un coro, pero afuera había decenas de personas. Más tarde, terminada la ceremonia religiosa, cuando en la capital del país se anunciaban 104 nuevos decesos, en la cancha de basquetbol de esa localidad estaba en su apogeo la fiesta, amenizada por un grupo musical, a la que acudieron cientos de personas provenientes de rancherías aledañas, así como de otros municipios y estados vecinos, por ejemplo Querétaro, en donde hay una fuerte presencia de migrantes originarios de ese lugar.

En cuanto al respeto de las normas sanitarias se esperaría que los ministros de la Iglesia Católica predicaran con el ejemplo, pero al amparo de que esos lugares están distantes y quizá consideran pasará desapercibido, este párroco se permitió romper la cuarentena y transgredir hasta el propio dictado de sus superiores. Aunque por otra parte, pareciera que esas conductas son toleradas porque se alinean con quienes en la curia diocesana han convertido a la productividad económica de los sacerdotes, en un criterio hasta más relevante que su labor espiritual.

A la vista de lo sucedido, si usted es de los que pospusieron una boda porque en su parroquia están atendiendo responsablemente los exhortos de las autoridades, y le urge matrimoniarse, acuda con el párroco de Xichú Luis Enrique Martínez, siempre y cuando lleve por delante los mil 500 pesos del águila que él ha definido como tarifa, para que el amor de una pareja entre al reino de Dios….

“Pasaron hartitos carros…”

Este domingo al mediodía, en el retén sanitario localizado en la entrada de ese municipio serrano, Divisadero pudo confirmar que esa boda generó una amplia movilización de vehículos y personas provenientes de municipios aledaños y de otros estados. Un funcionario de Protección Civil Municipal, interrogado al respecto, comentó:

-Si pasaron hartitos carros a esa boda, aquí los estuvimos parando…

Por su parte, un elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), entrevistado en ese mismo lugar, ante la pregunta de si proporcionaron el servicio de seguridad al evento, informó:

-El evento tengo entendido que se realizó. Tengo conocimiento que una unidad de nosotros fue a hacer un recorrido de prevención en lo que nos compete, que es la seguridad nada más en vía pública. Fue en una cancha, pero nosotros no tenemos el estado de fuerza para llegar y tomar otra medidas. Sólo somos en total cinco elementos.

Refiriéndose a la postura que percibe por parte de la ciudadanía, agregó:

Sobre el Covid hay un desconocimiento de causa bien grave, porque aquí la gente no cree. Pero una cosa sí es cierta, hasta que no empiecen a ver que se propaga entenderán. Mientras no van a hacer caso, mientras aquí seguiremos pero nomás vamos a estar como parapeto.

El virus de la mezquindad…

En varios municipios del noreste no se han confirmado casos. Las razones son múltiples y falta tiempo para conocer el saldo final. Sin embargo, el comportamiento social no está siendo ejemplar. Sobran evidencias de que no ha sido parejo el compromiso por parte de un buen número de personas y familias.

Tan grave como ese nuevo virus, esta circunstancia ha exhibido lo dañado que está el espíritu solidario. En alguna tiendita perdida entre las montañas, o en suburbios de ciudades del rumbo, se puede escuchar a jóvenes o adultos, aseverar entre sorbos de cerveza, que el virus sólo es una leyenda tipo la del chupacabras, otros, secundan diciendo que es un invento del gobierno. Y hay quienes justifican no acatar la indicación de permanecer en casa, porque: “si Dios quiere nos va a tocar, sino no…” Estas actitudes no son producto de la ignorancia, la desinformación, o el aislamiento geográfico. Estamos más bien ante una pérdida de la conciencia de las responsabilidades compartidas al vivir junto a los otros, y además, por ser beneficiarios del mismo planeta.

Hace días escuché decir a una funcionaria municipal que supervisaba un operativo: “la gente no entiende”. Y tenía razón su enfado, en una sociedad más generosa y sensata, no se ocuparía que las autoridades estuvieran repitiendo a todas horas la exhortación a colaborar.