Divisadero

Xichú: matar se ha vuelto normal…

Este municipio, ya está en la ruta de la descomposición social. La madrugada del jueves, a sólo nueve kilómetros de la cabecera fue ejecutado un joven de 24 años. Y apenas iniciando enero, otro muchacho de comunidad, afectado por las drogas abordó sin autorización un vehículo de su familia, con las llantas destrozadas lo abandonó en el pueblo y ahí robó una camioneta oficial nissan 2013, placas GN72425, en la cual huyó.

Mientras esas terribles realidades siguen normalizándose, a ocho meses de tomar posesión, Guadalupe Esquivel y sus regidores (Ma. Guadalupe Cárdenas, Ambrocio Sánchez, María Ramírez, Octavio Pachuca, Fidelina Díaz, Érika Chavero, Lázaro Mata y Elvia Sandoval) no han generado iniciativas para afrontar problemáticas estructurales y sigue intacto todo lo que de fondo está pudriendo la vida colectiva. Sólo se están ocupando de lo ornamental, ya había comenzado junio y todavía andaban en las rancherías rifando electrodomésticos por el día de las madres.

A finales de 2018 fueron retirados elementos de las FSPE que duraron casi todo el trienio pasado. Algunos de esos policías llegaron a tal grado de corrupción que, por ejemplo, el carbón decomisado ellos mismos lo vendían, y existen testimonios de que algunos hacían una especie de cobro de piso por no ver, ni oír. Todo esto tolerado por el cabildo. Pero la sola rotación de elementos de seguridad no resuelve nada, las adicciones y variadas expresiones de la ilegalidad, siguen enraizando. Al interior de las familias están muriendo valores y antiguas disciplinas que durante generaciones contuvieron la descomposición social.

En la parte que corresponde al Ayuntamiento, no hay ninguna respuesta estratégica frente a lo que está pasando a niños y jóvenes. Por mencionar, su dirección de deportes sólo tiene dos personas, y aunque el titular, Jordan Lara, está en nómina desde hace 16 años, a esta fecha no se observa ninguna labor trascendente; pero si ahí le falta aplicarse, en otras cosas es diestro, todavía hace meses era promotor de carreras de caballos en un carril llamado La Primavera, propiedad del ex alcalde Perfecto González. Negocio que realizaba junto a otro funcionario público, Abbat Sadat Villa, éste además, ha estado involucrado en el entramado de las peleas de gallos clandestinas.

Uno de los galleros del municipio, con quien más se le observaba en los improvisados palenques compartiendo esa actividad, fue torturado y ejecutado en 2015.

Es de dominio público el historial de Abbat Sadat en los juegos con apuestas al margen de la ley. Actualmente, esta persona se desempeña como secretario particular de la alcaldesa y es uno de sus más cercanos colaboradores.

Si el gobierno de Guadalupe Esquivel está eludiendo afrontar con seriedad el devastador cáncer que ya invadió la cabecera y las comunidades, sólo puede ser por ineptitud, temor… o complicidad.

La sanción de Conagua

En su edición del domingo 2 de junio, Correo dio cuenta en su primera plana: “Carga Xichú multa por no tratar agua”, refiriéndose a una sanción de la Comisión Nacional del Agua por 423 mil pesos, debido a que los drenajes descargan en ríos cercanos. Esa negligencia lleva varias administraciones, lo que todos han hecho es heredarse cómodamente el problema.

En eventos públicos, la autoridad local siempre hace floridas alusiones a la belleza natural, pero en los hechos todos saben que la dirección de ecología sólo ha servido para refugiar operadores políticos o pagar promesas de empleo. Durante años, a esos funcionarios se les ha visto literalmente recargados en las paredes, con las manos en los bolsillos. Ha sido tan poco profesional el manejo de esa área, que comenzando 2018, Eloy Leal (uno de los ex acaldes más ineptos y desprestigiados de los que en Xichú se tenga memoria), propuso a un panista agraviado: “Te doy para tu hijo ecología, pero jala con nosotros”

Hace semanas el Ayuntamiento la desapareció, ha trascendido que se fusionará con servicios municipales, pero el titular de esa dirección tampoco cuenta con experiencia en temas ambientales. Siendo un municipio con el 98 % del territorio incorporado a un decreto federal, es inconcebible que no existan políticas públicas sólidas en la materia.

Síndico de larga cola…

En las declaraciones vertidas en el reportaje, el síndico Osvaldo Villa, afirma que la falta de tratamiento a las aguas es un problema heredado, pero lo dice como si se tratara de una historia llegada de un planeta lejano.

Le aplica muy bien el refrán: “que lo compre quien no lo conoce”, pues en sus dichos oculta que tanto él, la alcaldesa, como la mayoría de la plantilla, están en la nómina desde hace varias administraciones. Entre otros cargos, parte del trienio anterior fue director de ecología, así que pudo buscar soluciones. Aunque era improbable que sucediera, porque ha estado en el negocio de vender pollos, gasolina y manejar volteos, pero no se le conocen virtudes para otros trabajos. La realidad es que sobrevive en el presupuesto, sólo porque es hábil como operador electoral. Es del tipo de grillos pueblerinos que se humillan ante los de arriba, y abajo viven cazando adeptos a cambio de dádivas o favores; al grado, que donde hay un muertito pobre, suele aparecer ofreciendo despensa para el velorio, aunque no de su bolsillo sino con cargo al erario.

Quién sabe si esas mañas para comprar votos y congraciarse incluso con los que lloran junto a los difuntos, le alcancen para que Conagua condone esa multa al municipio.

Posdata

Suerte tiene Guadalupe Esquivel, que no sea competencia de Conagua también verificar podredumbres estancadas al interior de su administración desde hace varios gobiernos (y que ella no se atreverá a limpiar, porque a ese engranaje turbio le debe el cargo). Tan sólo en el historial de varios funcionarios y miembros del ayuntamiento, se podría corroborar que en ese palacio municipal hay mucho lodazal y negras aguas, tanto o más de lo que se está arrojando .al río. Y si la sanción se definiera sumando cada transa, omisión o violación a la ley, ni hipotecando el edificio les alcanzaría para pagar la multa.