Divisadero

Morena: un frágil cascarón

Quienes en Morena Guanajuato estén tomando en serio la llamada “Cuarta Transformación”, que seguramente los habrá, tienen en el caso de la subdelegada Arisbeth García y su errático manejo del programa “La Escuela es Nuestra”, un excelente motivo para emprender una reflexión autocrítica respecto a la ruta que están transitando.

Es meritorio que los recursos públicos se distribuyan con más igualdad y justicia, y que se experimenten caminos alternos para que esos beneficios lleguen a las familias, sin embargo, una cosa es idealizar esos procesos en Palacio Nacional y otra muy distinta lo que acontece a ras de tierra, donde ya aparecen los intereses de personas concretas.

Con el factor adicional, de que en Guanajuato el partido de López Obrador no está cimentado en un movimiento social amplio previo a las elecciones del 2018, por lo que mucha de su estructura en realidad no está forjada en las causas de izquierda. Buena parte de sus militantes, sus adeptos, y las redes que han construido (por ejemplo, ahora Los Servidores de la Nación) en general carecen de formación ideológica y trayectoria en la brega de la resistencia y la lucha social. O en sus liderazgos, tan sólo resulta de escándalo que dos de sus principales próceres sean el ex priísta Miguel Ángel Chico, y el ex panista Ricardo Sheffield. A ese crucigrama se agrega, la interminable y estridente disputa interna que libran facciones representadas por Alma Alcaraz y Ernesto Prieto.

En Guanajuato, Morena es un frágil cascarón que a falta de capital político propio y carente de cuadros sólidos, sin el oxígeno que le da la figura del Presidente y sin el flujo del dinero federal, no tendría más relevancia que cualquiera de esos otros partidos pequeños que en cada elección se venden al mejor postor.

Mauricio y sus espejismos…

Si Mauricio Hernández, el principal brazo del gobierno federal en el estado, cree que por cambiar el color de la chaqueta (del azul, al café ) de quienes reparten el apoyo a los adultos mayores, el procampo, becas a jóvenes, o subsidios a escuelas y proyectos productivos, ya con eso están propiciando cambios trascendentes en la realidad, y dando pasos firmes hacia lo que en la jerga de la izquierda menos reformista solía llamarse “construir poder popular”; o es un leonés iluso, o vive en un mundo de fantasía.

Cierto es que a los morenistas el control del presupuesto les abre un amplio espacio para ganar clientelas políticas en todos los rumbos (por eso el partido conservador les avienta encima toda su caballería cuando puede), pero así como están actuando cada vez se alejan más de la posibilidad de sembrar utopías comunitarias y se aproximan a los usos y costumbres del PRI más paternalista. Por ese camino, están reduciendo la Cuarta Trasformación, a las prácticas de cualquier gobierno ordinario que a través de dádivas compra voluntades, para luego tener dividendos en las urnas.

De no ser así, sería valioso mostrarán en cuáles comunidades de la Sierra Gorda o de cualquier otro rumbo de Guanajuato los recursos invertidos están regenerando la vida pública, fortaleciendo la aparición de una nueva ciudadanía, detonando procesos colectivos liberadores y autogestivos. Es muy posible, que ni siquiera tengan medido como todo este entramado de dinero que controlan y distribuyen ya está infiltrado por muchos camaleónicos proveedores sin escrúpulos.

Se entiende, que el acceso al poder es la razón de ser de los partidos, pero si Morena además se asume como un movimiento transformador, cuando menos en esta entidad no está consiguiendo ese propósito.

Silencio indebido

Si dicen ser la opción de cambio luego de varios sexenios panistas en los que ha enraizado la corrupción y la impunidad, resulta muy incongruente que ante un severo y documentado cuestionamiento social al proceder de la funcionaria federal, ni Mauricio Hernández, ni nadie en Morena haya salido a asumir con transparencia y dignidad el debate público. Bueno, ni siquiera han sido capaces de pronunciarse y situar el tema en su eje más trascendente, y es que si bien el manejo de los 150 mil pesos en sí mismo es grave, sólo es un aspecto del problema, porque lo sustancial es que con esas prácticas denunciadas se cancela la posibilidad de que el dinero público detone potencialidades comunitarias y valores éticos que han sido atrofiados durante años por los gobiernos en turno.

¿Dónde están las voces de las y los morenistas que suelen opinar con mucha prontitud y enjundia tratándose de anomalías cometidas por sus adversarios?

Si han querido ganar tiempo para construir un discurso auto justificatorio, y en cuadrar lo que hizo Arisbeth García en una grilla partidista, no será sencillo que lo consigan, porque aunque en este asunto existe un evidente y hasta perverso oportunismo del PAN, el abuso cometido también es real y de grandes proporciones.

O si lo que pretenden es minimizar lo sucedido, tampoco eso abonará a su causa, porque ya no sólo por “La Escuela es Nuestra”, sino también por otros programas, es creciente la percepción de que hay varias iniciativas federales de este sexenio que tienen nobleza y buenas intenciones, pero en su aterrizaje a las diversas realidades del estado hay muchas deficiencias y claroscuros.