Divisadero

Dolores Hidalgo: una estafa de moda

Por estos días circuló un anuncio en redes sociales, ofertando un evento que se realizaría el pasado fin de semana. Decía: ‘Primer nivel de Chamanismo (iniciación)’ Por el costo de mil 500 pesos incluía: ‘curso teórico práctico de chamanismo, entrega de insignia del nivel, ceremonia de velación, temazcal de renacimiento, comidas’.

Están muy extendidas las redes de personas que sin ningún escrúpulo mercantilizan saberes ancestrales. Muchas suelen tener origen mestizo y urbano. Aunque en las propias comunidades indígenas, también se dan casos de quienes transgreden las normas de sus pueblos y buscando dinero fácil comercian con símbolos de su cosmovisión. Por ejemplo, algunos wixaritari (o ‘huicholes’) al salir a las ciudades usurpan cargos (como el de mara’ akame) que en su lugar de origen no tienen. Y aprovechando que cuentan con permiso de recolectar el peyote para fines ceremoniales, son una de las vías para que esa planta ilegalmente llegue a Guanajuato capital, a León y a otras ciudades del Bajío. Pero también, a pequeños poblados que se han vuelto turísticos, como Pozos, en el municipio de San Luis de la Paz; en esos sitios algunos lugareños la revenden, reproducen, y hacen negocio adulterando las ceremonias tradicionales.

Ya es muy común encontrar temazcales con improvisados guías que inventan rituales falsamente prehispánicos. Y el Internet amplió el mercado de los ‘coaching holísticos’ que desde algún departamento de clase media alta, previo pago, dicen sanar ‘almas extraviadas’.

Sin embargo, lo sorprendente de ese anuncio en Dolores Hidalgo, es el atrevimiento de ofrecer un curso, cuyo costo va aumentando progresivamente, mediante el cual se obtiene un certificado que acredita al participante como ‘chamán’. (Esa denominación y jerarquía se ha dado en muchas culturas, a quienes tendrían el don y la capacidad de ser puentes entre nuestra realidad y el mundo de lo sagrado. Pero llegan a ese rango, a través de las estructuras y rutas espirituales que las comunidades trazan en su interior).

Deposite y lo hacemos chamán

¿Cómo enganchan a la gente para eventos como el anunciado en Dolores Hidalgo? Divisadero tuvo acceso a un relato donde una persona interesada en el curso que solicitó información. Este es un breve extracto de la respuesta de una de las anfitrionas, quien además confirmó que la sede sería en un domicilio de la colonia Lindavista:

El costo del taller es mil 500, pero si pagas antes de ese día se te hace el 10% de descuento, te pasaría el número de la tarjeta donde se tiene que depositar. La ceremonia es muy bonita, no logras explicarlo en palabras. Te entregan tu tonal. También te dan tu certificado, tu constancia. Pero no lo entregan luego, has de cuenta que tomas ahorita ‘chamanismo uno’, y nos seguimos, son cuatro niveles, entonces el maestro, nuestro guía, no te puede entregar tu certificado del primero, hasta que en el segundo vea que lo que estamos aprendiendo lo estamos practicando. Del pago, pues que tú digas, les mando unos 300 ó 500 pesos, ya lo demás lo liquido allá. El segundo nivel ya es un poquito más caro, y ese será en la sierra de Guanajuato.

Nuestro maestro se llama Nazareth Villalobos. Tú déjate llevar, no te vas a arrepentir, pero poco a poco, no podemos decir que en una clase ya vamos a ser chamanes, él dice: ‘yo no puedo dar una constancia de que ya eres chamán si no van de acuerdo a las reglas que tenemos. Por eso hay que cursar todos los niveles’. Nuestro maestro es joven pero es un ‘abuelo’ ya desde hace muchos años, decimos que es nuestro ‘abuelo joven’.

Se está presentando esta oportunidad y aquí cerquita, aparte de que está muchísimo muy barato, lo que sea de cada quien, porque él maestro me dice que lo que quisiera es sacar esta generación hasta el cuarto nivel. De aquí a que vuelva a presentarse esta oportunidad cerca, pues si va estar difícil, por eso, si te interesa, voy a necesitar que me pases tu nombre completo y tu fecha de nacimiento para que te vaya haciendo tu tonal, y ya cuando tengas el depósito, me lo presentas también. Me gustaría que te animaras y que me dijeras ¡sí, si quiero ir para allá…!

Un jorongo no hace al chamán…

El supuesto ‘guía y maestro’ que se otorga la autoridad de certificar y nombrar ‘chamanes’, lleva por nombre Nazareth José de la Luz Villalobos. Según los datos que él mismo ha hecho públicos, es originario de León, radica en Irapuato y cursó agronomía. También se ostenta como representante de ‘Ohtlatokani Sociedad por Acciones Simplificadas de C.V.’ En diversas imágenes aparece vistiendo un jorongo y una cinta roja en la cabeza… Y apenas tiene 27 años de edad.

Al momento de esta investigación, coincidió que en sus redes sociales publicó un texto deslindándose de otras organizaciones y personas que se dedican a lo mismo.

En otro testimonio que llegó a esta columna, la versión de una persona llamada Oswaldo Adrián Garduño (quien todavía hasta hace poco aparece en fotografías con Nazareth en un ambiente de camaradería) confirma, que tras ese amañado discurso espiritual, hay una feroz disputa por la clientela:

-¿Ustedes impartirán el curso en Dolores Hidalgo?

-No, nosotros estamos para Xochimilco, es que lamentablemente por ahí hay algunas personas que están haciendo unas cosas fraudulentas con nuestros cursos, ojalá no sea una de esas ocasiones.

-¿Me recomendarías ese de Dolores?

-Híjole, pues sería de saber quién es, porque una persona nos dijo que le habían ofrecido un curso y que, pues nada qué ver, como un campamento en el fuego y nada de certificado, o sea, nada más un supuesto tonal y algo así. Nazareth estuvo un tiempo con nosotros, pero, pues híjole, no sé la verdad qué estará pasando por ahí; si trabajaba con nosotros pero pues por lo mismo, mejor preferimos cortar relaciones con él.

Posdata

Divisadero solicitó la opinión sobre estos falsos chamanes y el lucro que hacen con las culturas originarias, al maestro wixarika Óscar Hernández, oriundo de Tuxpan de Bolaños, Jalisco, y quien en esa entidad fue el primer presidente municipal indígena y hasta hace poco director de la Comisión Estatal Indígena. En su interesante trayectoria, también realizó estudios en China y Estados Unidos. Esto dice:

Como autoridades o mara’ akame es una ofensa a nuestra cultura, a lo que de manera ancestral se conoce del poder espiritual para dirigir nuestras ceremonias, para que todo fluya de buena manera, a beneficio de todos, como para que llueva bien, tener buena cosecha, para retirar enfermedades, entre otros. Por eso y muchas cosas más, es una ofensa ese tipo de actos. Más aún cuando se ha utilizado el peyote. En asambleas se ha discutido sobre estas prácticas. No está permitido que una persona wixarica esté haciendo este tipo de actos porque sería castigado.