Divisadero

El azul moreno desairado

Lo único morenista en el informe de Genaro Martín Zúñiga, en San José Iturbide, fue el color vino de las corbatas, de los uniformes de los empleados, del vestuario de las edecanes, y de las publicaciones que imprimieron para la ocasión. Pero si en lugar de ese tono hubieran puesto azul, rojo o verde, nadie se habría sorprendido, porque en su forma y contenido se trató de un acto intrascendente, sin ningún signo de que esté siendo un gobierno distinto a los que ha conocido ese municipio. Por el contrario, el informe estuvo más cercano a los dispendios de mercadotecnia del PAN, que a la llamada austeridad republicana. Ha trascendido que para el evento cuando menos se destinaron 350 mil pesos, por concepto de gacetillas, alimentos, impresos, y para la producción audiovisual con la que se pretendió dar una imagen moderna.

Sin embargo, para su mala fortuna, desde el primer momento fue perceptible que el alcalde no estaba muy familiarizado con esas tecnologías. Aunque le proyectaban información en pantallas colocadas a nivel de piso, pronunciaba mal las palabras y no hilaba las ideas con soltura. Además de que la oratoria no parece ser su fuerte, fue notorio que no se reconocía en ese discurso que alguien le redactó.

Gobierno del estado no estuvo representado por algún funcionario de primer nivel. Acudió Carlos Ramón Romo, director de Fondos Guanajuato, quien ya lleva varios años como enviado al mismo acto. Sumado a eso, la nota la dieron las ausencias. Los ex alcaldes hicieron vacío, excepto el panista Filiberto López Plaza, quien casualmente estaba al frente de la administración en 2015 cuando Genaro Martín Zúñiga, todavía siendo miembro del PAN, buscó la alcaldía, aunque perdió. Tampoco apareció la plana mayor Morenista de la entidad, tal vez calculando que a estas alturas no les reditúa muy buena imagen tomarse la foto junto al edil iturbidense. Otro ausente fue Ricardo Sheffield, el titular de Profeco, éste apenas en marzo instaló en el municipio una oficina de esa institución federal, y a través de algunos ex alcaldes de la región, que también provienen del PAN y ahora merodean a Morena, está tratando de articular sus redes para disputarle la clientela a Malú Micher, quien también sólo mandó un representante.

El único que no faltó, fue el diputado Ernesto Prieto, acudió en representación del Congreso Local. Aunque, al igual que Genaro, éste trae tantos líos y desprestigios encima, que sin él o con él, nada hubiera cambiado en ese desangelado informe.

“Pebo”: de alcalde a florero…

En la cancha de basquetbol habilitada como reciento oficial para el informe de Pedro Pueblito Hernández, alcalde de Tierra Blanca, lo primero que la vista encontraba en la puerta eran los cazos con carnitas ya dispuestos para agasajar a los invitados. El evento estaba programado a las 2 de la tarde, y aún no daba esa hora cuando unos muchachos con mandil anaranjado ya tenían listos los cuchillos y charolas para comenzar el comelitón.

En el interior ensayaban sus coreografías una escolta y niños de la congregación indígena de Cieneguilla. El alcalde, conocido en el pueblo como ‘Pebo’, junto con un regidor, caminaba entre las sillas repartiendo saludos.

Con retraso de casi cuarenta minutos comenzó el protocolo. Luego de que los escolares sahumaron a los integrantes del presídium, Pedro Pueblito ocupó el pódium y comenzó un recuento convencional de sus labores que combinaba con videos, los cuales más que informativos parecían promocionales turísticos. A lo largo de su intervención, una y otra vez, se deshizo en agradecimientos serviles al gobernador, y al modo de los antiguos maestros que dirigen un festival en patio de escuela, entreverados en su discurso pidió un sinfín de “calurosos aplausos” para cuanto funcionario había presente, hasta al médico y al párroco del pueblo les tocó.

Como un náufrago que clama quién lo salve, decenas de veces pronunció la palabra “unidad”, será porque según los últimos acontecimientos, todo indica que terminara siendo alcalde sólo de membrete. Hace semanas, el Ayuntamiento le revocó la facultad para suscribir convenios y contratos. También, a días del informe, le quitaron a la tesorera, y amagan en hacer lo mismo con su Directora de Seguridad Pública, que son de las pocas posiciones fuertes del gabinete que estaban de su lado.

En representación del gobernador intervino Gerardo Morales, titular de Sedeshu. Leyó a tropiezos un discurso abundante en lugares comunes y anunció inversiones. Cuando mencionó una obra relacionada con infraestructura de agua potable, un hombre junto a la carnitas -que para esa hora quizás ya se habían enfriado-, murmuró a su amigo: “¡Y pinches tubos pa’ que, si lo que no hay es agua”.

Algo fue evidente: no fue un día de buenos oradores. Pedro Pueblito confirmó que no se le da estructurar largas exposiciones. Y el de Sedeshu, mostró que carece de frescura y agilidad para expresarse. Si a Gerardo Morales lo tienen en Desarrollo Social para proyectarlo hacia la gubernatura, con esas limitaciones no llegará muy lejos, porque cuando los millenials le escuchen su retórica somnolienta y gastada, pensarán que es algún viejo priista buscando resucitar.

El evento fue clausurado sin contratiempos, pero en las entrelineas de lo sucedido se pudo percibir, que así como están las cosas en Tierra Blanca, lo que resta de la administración ‘Pebo’ pronto ya sólo será el equivalente a un florero marchito y arrinconado en el edificio de presidencia. O en una de esas, los regidores no lo dejan ni siquiera llegar al siguiente informe…

Comentarios

Comentarios