Divisadero

Lágrimas… de síndico

Gabriela García Hernández, originaria de la cabecera municipal de Tierra Blanca, estudió la carrera de contaduría en la Universidad Autónoma de Querétaro. No ha estado involucrada en los tejemanejes partidistas de su municipio, pero por su perfil profesional, ya había sido llamada para desempeñarse como tesorera en el periodo 2015-2018; incluso, estuvo a cargo de la entrega recepción del área, pero el día de los nombramientos oficiales, el alcalde priista Ramiro González le comunicó que siempre no le daría el puesto.

Aunque esa primera y fugaz incursión en la función pública fue un episodio desagradable, cuando en 2018 recibió la llamada del alcalde electo, Pedro Pueblito Hernández, invitándola a su equipo, lo consideró una oportunidad de crecimiento profesional, y como no había estado en campaña, asumía que se trataba de una deferencia por sus aptitudes. Así fue como la ahora ex tesorera llegó a la lista de funcionarios aprobada por el Ayuntamiento, mayoritariamente integrado por personas originarias de comunidades rurales, llegadas al cargo gracias a componendas partidistas, más que por méritos públicos.

El 10 de octubre de 2018, al tomar posesión el nuevo gobierno, nadie imaginaba el desastre en el que muy pronto se convertiría la administración encabezada por el panista Pedro Pueblito, ni tampoco el monstruo del poder que afloraría en los integrantes del cabildo. Y es que en la sesión inaugural, a la síndica Romina Martínez Félix, sería por la euforia de esas primeras horas, pero hasta se le rodaron las lágrimas cuando se opuso al aumento de sueldo que de inmediato propusieron sus colegas. Argumentó que no se le hacía justo, que estaban ahí por los ciudadanos, que cómo se iban a ver luego entrando pidiendo más salario. Sin embargo, a más de un año de distancia, sus lágrimas resultaron ser de cocodrilo…

Ediles voraces: ¡Deposítame y ya…!

Con motivo de la firma del anticipo de participaciones, y por la disputa de a qué empresario adjudicar la feria de una localidad, varios regidores casi luego comenzaron a tener roces con el alcalde. Por otra parte, con la tesorera Gabriela García, las dificultades comenzaron cuando ensoberbecidos por el cargo encontraron en ella obstáculos a su propósito de usufructuar los recursos públicos sin respetar normas y procedimientos.

Los incidentes pronto comenzaron a acumularse. Hasta la gasolina fue motivo de discordia, porque se resistían a tener controles para el uso de la misma. También, a los pocos meses de aquellas lágrimas del primer día, la síndica Romina, que para entonces ya se había olvidado de la humildad y hasta ordenaba le sirvieran el café, un día llegó a gritar autoritaria a la oficina de tesorería reclamando el cheque de una persona, el cual no había solicitado previamente. Luego, la regidora del PRI Zenaida Pérez, que a su vez es una de las lideresas principales del bloque opositor al alcalde, estando en un viaje de comisión marcó al teléfono de la tesorera:

– ¡Mándanos dinero!

-¿Y el oficio de solicitud?

-Te lo pasamos mañana…

-Porque no lo presta usted y se lo reembolso, no puedo dar dinero sin que esté documentado, eso no lo hago, ni con el presidente.

Ante su postura de acatar la norma, la funcionaria recibió como respuesta un comentario intimidatorio: “Por situaciones como esta, es que estamos tomando medidas”

Otra regidora, del PAN, que exigía el reembolso de unos gastos sin la documentación completa, ante la negativa expresó molesta: “¡Pues págame cuando quieras!”

Un regidor de ese mismo partido que andaba de viaje, también enseño el cobre, sin más le ordenó mediante un mensaje de texto: “¡¡Usted deposíteme y ya…!!

En el filo de la ilegalidad

La aprobación del primer informe, fue el contexto en el que como parte de la disputa entre el alcalde y el bloque de regidores, se pusieron en la mesa los cargos de la tesorera y de la directora de Seguridad Pública. Al final, la sacrificada fue Gabriela García. En sesión de Ayuntamiento realizada el 23 de septiembre se acordó su destitución.

Pero también el proceso de entrega recepción se realizó en el filo de la ilegalidad. Nadie le había notificado su despido y fue hasta el 8 de octubre cuando el secretario de Ayuntamiento, a través del área de recepción de tesorería entregó un oficio comunicando la decisión del cabildo.

La funcionaria, había tomado previsiones y a los dos días de recibida la notificación convocó al contralor y al Ayuntamiento para hacer entrega de lo que tenía bajo su resguardo, sólo que no se había designado al nuevo titular ni a un encargado de despacho, y tampoco acudió el secretario de Ayuntamiento. Nadie de los presentes tenía atribuciones legales para recibir la documentación, algunos incluso se retiraron pronto. Ante esa situación, el secretario particular se comunicó con el alcalde quien vía telefónica designó a una persona para custodiar los materiales. Así fue como Gabriela García terminó su ciclo en esa administración, a la cual ahora tiene demandada por considerar que fue destituida sin argumentos, ni razones sólidas.

Sorprenden por su salvajismo estos estilos arcaicos en la administración municipal, pero igualmente es incomprensible que gobierno del estado, teniendo todo un aparato burocrático encargado de atender temas de gobernabilidad, no ponga orden y civilice a políticos pueblerinos mareados y voraces, como estos de Tierra Blanca, que con esas prácticas están causando un severo daño a su comunidad.

