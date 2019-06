Divide evento liderazgo en el CDE de Morena

El secretario de Comunicación y Difusión se deslinda del evento anunciado para este domingo, mientras la secretaria en funciones de presidenta Alma Alcaraz advierte que ella es la única facultada para emitir declaraciones

Roberto López

San Miguel de Allende.- Los militantes de Morena no se ponen de acuerdo. En rueda de prensa, el secretario de Comunicación y Difusión del Comité Estatal, Cuauhtémoc Becerra González, dio a conocer que no tienen nada qué ver con el evento anunciado para el domingo donde estaría el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, y la senadora Antares Vázquez, ya que podría ser un delito electoral.

El Comité Ejecutivo de Morena en Guanajuato (…) sesionó (…) con quórum legal, y entre los puntos que tocamos, fue el de la invitación a esa comida convocando a militantes, pero en Morena no somos militantes, somos protagonistas del cambio verdadero… y se les invita a una comida, ¡ah, cabrón! Pues si no somos del PRI o del PAN”. Enrique Alba, Secretario de CDE de Morena

Justo al término de este anunció, la secretaria en funciones de presidenta, Alma Alcaraz, envió un comunicado donde enfatiza que ella es la única facultada para emitir declaraciones.

Hace dos semanas, circuló una invitación dirigida a simpatizantes y militantes de Morena a una comida para agradecer a representantes de casilla y representantes generales que apoyaron en las elecciones pasadas.

Está agendada para el domingo 23 de junio, con la presencia de Alma Alcaraz Hernández, Antares Vázquez y el procurador Ricardo Sheffield. La invitación señala que convoca el Comité Estatal de Morena en Guanajuato

No es oficial, reiteran

Ayer, junto a Cuauhtémoc Becerra González, José Luis Zamora Cabrera, secretario de Diversidad Sexual y el consejero estatal, Pablo Alonso Tripol, llegaron a San Miguel para aclarar que esa comida no es organizada por el Comité Estatal y que si los militantes o simpatizantes desean acudir, no se trata de un evento oficial.

Cuauhtémoc Becerra González dijo que ese evento podría estar infringiendo la ley electoral, toda vez que las elecciones ya pasaron. Aseguró que un día antes, el Comité Estatal sesionó y que determinaron hacer público que ese evento no es oficial del partido.

Aclaró que no están en contra de Alma Alcaraz, pero que ese evento que ha promocionado como oficial del Comité Estatal no lo es, e incluso puede ser ilegal.

Asegura es un delito electoral

Entrevistado al respecto, Enrique Alba, secretario de Derechos Humanos y Sociales del Comité Directivo Estatal de Morena, dijo que es necesario cumplir con las bases del partido: no mentir, no traicionar y no robar.

“El Comité Ejecutivo de Morena en Guanajuato es un órgano colegiado y ayer (el jueves) el comité sesionó con cinco de los nueve integrantes, es decir, con quórum legal, y entre los puntos que tocamos, fue el de la invitación a esa comida convocando a militantes, pero en Morena no somos militantes, somos protagonistas del cambio verdadero… y se les invita a una comida, ¡ah, cabrón! Pues si no somos del PRI o del PAN”, señaló.

De Alba dijo que ese es un acto post-electoral y que es un delito electoral y están metiendo en un problema al Comité Directivo Estatal. “Ya no podemos estar reconociendo labores con esa publicidad perversa, dolosa y a todas luces ilegal”, dijo secretario de Derechos Humanos y Sociales.