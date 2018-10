Divide al Estado decisión sobre la austeridad

Elvira Paniagua no dejará de percibir fondo de ahorros; en San Felipe afirman que ellos están por debajo de la media salarial y por eso dejarán todo como está. Algunos municipios en el norte si aceptarán las medidas

Estado.- Desde la instalación de la primera sesión del Ayuntamiento de Guanajuato capital, los tres regidores de Morena renunciaron al fondo de ahorro que se establece para todos los regidores, en apego a los lineamientos de su partido. Además, tampoco usarán el apartado de servicios de gastos médicos.

Karen Burstein Campos, regidora de Morena, señaló que otro de los lineamientos que les marca su partido es renunciar a vales de gasolina, sin embargo, eso no se tiene en el Ayuntamiento de Guanajuato capital desde 2007, por lo cual no se puede renunciar a algo que no existe.

“Este Fondo de Ahorro funciona así: de sueldo te quitan 8.7 por ciento y el Ayuntamiento pone otro 8.7 por ciento, se suman esos recursos y es tu fondo, nosotros ya hicimos una carta al tesorero (Juan Antonio Valdés Fonseca) donde le solicitamos que no nos abone nada, porque no queremos tener más de lo que debe ser”.

Señaló que además por estatutos de su partido, deberán dar 10% de su salario para que se vaya al instituto de capacitación de Morena.

La regeneración sigue adelante

Los regidores de Morena en León, ya fueron instruidos para desistir de algunas prestaciones a las que tienen derecho como parte del Ayuntamiento de esta ciudad, informó Gabriela Echeverría, quien representa a este partido en el Municipio.

Aunque no fue específica al mencionar que ya fueron instruidos, por parte del mismo partido, para replicar las acciones de sus correligionarios celayenses, Gabriela Echeverría no descartó que entre las prestaciones a las que habrán de renunciar se encuentra una caja de ahorros.

“Nosotros trabajaremos con el apego de nuestro partido, como nos lo indiquen lo haremos nosotros. El acuerdo es trabajar con un pueblo que no le cueste tanto al gobierno. Trabajaremos con ese apego (…) si así nos lo pidieran, lo haríamos; lo que sea para mejorar los recursos y que se cuiden los recursos”.

En Irapuato secundan a la austeridad

Los regidores de Morena en el municipio de Irapuato no han establecido el monto que destinarán como parte de las medidas de austeridad del partido.

Sin embargo, aseguraron que utilizarán su fondo de ahorro para obras sociales, sin embargo no se ha determinado si éste servirá para una asociación en específico o diferentes causas.

Francisco Herrera Murillo aseguró que como primera instancia renunciarán al aumento salarial del 3% que otorga la ley y realizaran un análisis de los tabuladores de salarios en la administración, pues consideró que existen muchos directores que tienen prestaciones muy elevadas e injustificadas.

“Vimos que Hay exceso de percepciones, en el tema hemos acordado que en lugar de renuncia y conservarlo para labor social”, comentó.

