Carolina Esqueda

León.- El Ayuntamiento de León aprobó por mayoría exceptuar al Distrito León MX de la regulación vigente en permisos de uso de suelo. De esta manera, las modificaciones liberan al polígono para que negocios de cualquier tipo de giro puedan establecerse sin sujetarse a la reglamentación convencional externa.

Las modificaciones pasaron con 12 votos a favor y 3 en contra por parte de los ediles de Morena. Estas consisten en añadir la fracción XLIII-A al Artículo 2 para definir qué zonas se entienden por Distrito León Mx. Pero también reformar el Artículo 95-A, que establecía que dentro de sus límites se puedan otorgar uso y destino de suelo por corredor.

Esto último atendería a compatibilidades que prevé el código, con excepción de las destinadas como equipamiento urbano, como por ejemplo, el Estadio León.

Las zonas donde aplicará esta normativa son el Poliforum, los terrenos de la Feria de León y Explora. Pero también el Forum Cultural Guanajuato, la Biblioteca Central Estatal y la Unidad de Artes de la UG.

¿Por qué queda el Distrito León MX fuera de regulación?

Dentro del debate para que quedara el Distrito León MX fuera de regulación, se argumentó que servirá “para remediar las irregularidades a la hora de otorgar los permisos en la zona”. Pues según explicaron, en temporada de Feria ha traído problemas en la parte de las licencias de venta de alcohol.

Y es que las licencias se tramitan de forma colectiva, lo que llega a imposibilitar las clausuras de establecimientos cuando alguno comete una falta. Así, como el objetivo del Distrito León MX es permanecer abierto todo el año, quienes busquen permisos fuera de la temporada de Feria también podrán hacerlo.

“Aquí lo que se busca es evitar ese tipo de restricciones. Estaba el asunto del estadio que se cambió el uso de suelo y toda la zona tenía restricciones. (Ahora) cualquier expositor o comerciante —no nada más en la feria, sino en cualquier otro evento a lo largo del año— podrá solicitar sus permisos de alcohol. Incluso, que sean permanentes anexando el contrato de arrendamiento con la entidad propietaria del espacio”. Así lo explicó el síndico José Arturo Sánchez Castellanos al término de la comisión.

Pero Morena alegaba marginación

Sin embargo, por parte de la fracción morenista que votó contra la iniciativa, el regidor Antonio Cabrera Morón consideró posible marginación de los pequeños comerciantes. Ello, toda vez los de fuera de la temporada de Feria no tendrán la capacidad de ocupar los espacios del Distrito. Además, denunció una posible intromisión del Gobierno Estatal a través del consejo del Distrito León Mx, que presidiría el gobernador en turno.

“Ya otros ejemplos de la zona hemos tenido, de intromisiones de este tipo, y no me gustaría pensar que este es como un traje a la medida de esas pretensiones. Por eso mi voto va a seguir siendo en contra y espero que tengan también esa visión. Ahora los dos gobiernos se llevan muy bien, son emanados del mismo partido, pero eso puede cambiar y no siempre va a existir”, expuso ante el Ayuntamiento.

En respuesta, el síndico Sánchez Castellanos aseguró que el consejo no tendrá ninguna intervención al momento de asignar los usos de suelo dentro del Distrito. Esto, dado que la facultad seguirá correspondiendo a la dirección de Desarrollo Urbano, pero bajo los nuevos criterios.

“No quiere decir que ahí vaya a haber un coto de poder y que ellos vayan a determinar sus usos de suelo ni sus permisos, ni nada. Todas las autorizaciones tienen que pasar por Desarrollo Urbano y seguir el curso de acuerdo a su naturaleza. Si es de alcoholes, además, tienen que ir al SATEG a pagar”, afirmó.

Pese a todo, la aprobaron.

Justifican sanción en condonación al club Campestre En otro orden de ideas, los integrantes de Morena cuestionaron la sanción de sólo 20 días al exdirector de Desarrrollo Rural, Rodolfo Ponce Ávila. Esta, que determinara la contralora Viridiana Margarita Márquez Moreno, por falicitar la devolución de la mitad del predial al Club Campestre. La falta se calificó como no grave y en marzo se determinó otorgarle una suspensión de 20 días sin goce de sueldo. A lo que Márquez Moreno respondió que se tomó en cuenta la reparación del daño, debido a que en noviembre el Club reintegró los 2.5 millones de pesos. Además, argumentó que no se acreditó que existiera dolo de parte de Ponce Ávila al otorgar el acta que reconocía al club como “territorio de uso agrícola” para pedir el beneficio fiscal. “La ley nos prevé de uno a 30 días y tiene que ser compatible con la situación actual del servidor público (…). Incluso, nos prevé que el presunto responsable nos puede solicitar abstenernos de emitir una resolución, esto no pasó. Y por eso se determinaron los 20 días” respondió Viridiana Margarita Márquez. “Este es el mensaje para todos los servidores públicos que lo hagan por una sola vez” ironizó la regidora Gabriela Echeverría González, tras las respuestas.

