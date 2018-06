Desplaza Morena a Yulma al tercer lugar

A nueves días de la jornada electoral, el panista Ricardo Ortiz Gutiérrez parece perfilarse como el primer mandatario en ser reelecto en la capital fresera

#CorreoData / TAG

Irapuato.- El panista Ricardo Ortiz Gutiérrez se perfila como el primer mandatario que será reelecto en Irapuato, gracias a que las campañas de las abanderadas de Morena y el PRI provocó que las preferencias se dividieran y él mantuviera una cómoda ventaja.

Aventaja más de 2 a 1 A sólo nueve días de la elección, Ricardo Ortiz tendría 25 puntos de ventaja sobre Irma Leticia González, de la alianza Morena-PT-PES. En el papel, la priista Yulma Rocha Aguilar representaba una amenaza para las intenciones de reelección del alcalde panista, sin embargo ella ya fue desplazada a la tercera posición.

Así lo arroja el más reciente estudio que elaboró la casa encuestadora TAG Research, que ubica a Ricardo Ortiz con más de 25 puntos de ventaja sobre la candidata más cercana, la morenista Irma Leticia González Sánchez, quien en el último mes rebasó en las preferencias a la priista Yulma Rocha Aguilar, que ahora ocupa la tercera posición.

El análisis revela que Ricardo Ortiz ganaría gracias al voto duro del PAN, y a que la oposición se fragmentó principalmente en esas dos candidatas y un candidato independiente.

En los resultados destaca que aunque a mediados de mayo, José Antonio Meade tenía el segundo lugar en preferencias en Irapuato, en las siguientes semanas Andrés Manuel López Obrador lo rebasó y se ubicó en el segundo lugar, lo que ayudó a crecer en preferencias a los aspirantes a otros puestos locales, y a su vez no permitió el crecimiento de candidatos priistas.

Otro dato relevante es que aunque el PRI es el partido más rechazado por los habitantes de Irapuato, esta animadversión bajó casi 10% durante la campaña de Yulma Rocha. Aún así, lo sigue rechazando uno de cada cinco irapuatenses.

La ventaja del candidato del PAN se observa tanto en zona urbana como en zona rural, sin embargo, el PRI tendría ventaja entre adultos mayores de 60 años.

Según los resultados de la encuesta, es probable que el Ayuntamiento de Irapuato esté compuesto por seis fuerzas políticas diferentes, lo que haría las discusiones del cuerpo de ediles muy heterogéneas y con diversos puntos de vista.

Se espera buena participación

En la capital fresera se observa un buen ánimo para salir a votar en las próximas elecciones, pues de acuerdo a la encuesta levantada se estima una participación de aproximadamente un 60% del listado nominal.

Cabe recordar que para la elección intermedia de 2015 sólo se registró una participación de un 39%, y en el 2012 un 59% de los electores acudió a las urnas.

Se espera que un 67% de votantes de este municipio voten “parejo” a favor de tres partidos políticos. Sólo uno de cada tres electores hará un voto diferenciado o cruzado.

El estudio revela que los hombres de la zona rural son los menos entusiasmados para acudir a ejercer su voto, mientras que las mujeres de la zona urbana son las que tienen mayor intención de salir y emitir su voto.