Dispuesta la CNTE a romper con AMLO si no se abroga reforma

Se distanciarán del presidente si no hay una cancelación real de la Reforma Educativa, porque consideran que hasta el momento sólo hay promesas incumplidas; comentan que se ha polarizado la relación

Cuca Domínguez

Salamanca.- Advierten integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación (CNTE) que romperán con Andrés Manuel López Obrador y el gobierno federal en general si no hay una cancelación real de la Reforma Educativa, porque consideran que hasta el momento sólo hay promesas incumplidas.

Vicente Díaz Quiñones, dirigente de Bases Magisteriales en Guanajuato, expresó que “la realidad es que no hay tal abrogación. La semana pasada estuvimos reunidos con Manuel Delgado y Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública (…), y se niegan rotundamente a cumplir lo que se prometió en campaña. Si bien recuerdan, se dijo que de la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto no iba a quedar ni una coma, pero resulta que en los hechos no se está cumpliendo, sólo la están maquillando”.

Manifestó que por ello “estamos atorados en este momento en las negociaciones que se están llevando a cabo con el presidente de la República, con la Secretaría de Gobernación y con el secretario de Educación, porque en los hechos los exámenes siguen exactamente igual, a excepción de la evaluación punitiva, de permanencia que es lo único que están quitando”.

Expuso que la evaluación de ingreso, la de promoción y reconocimiento sigue exactamente igual, con la aplicación de exámenes estandarizados. Destacó que la relación con el gobierno federal se ha polarizado también debido a que López Obrador ha hablado mal del magisterio, porque los calificó de conservadores disfrazados de radicales, por ello en el Congreso extraordinario de la CNTE, que se lleva a cabo en la Ciudad de México, se estará determinando el plan de acción que se va a realizar.

*EZM