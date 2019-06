Dispuesta ciudad de Los Angeles a colaborar con “naciones hermanas”

Eric Gacetti dijo que si Washington D.C. no iba a trabajar con las ciudades, ellos sí. Es por eso que se comprometían, cumplirían y colaborarían con las naciones hermanas

Los Cabos.- El alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti, sostuvo que esa ciudad “se compromete, cumple y colabora con las naciones hermanas al sur y norte”, y aseguró que el futuro es aún más brillante “cuando colaboramos con el mundo en vez de crear muros”.

Cuestionó a aquellas voces que intentan separar a las naciones y sostuvo que no apoyará ningún plan que busque escalar ninguna guerra comercial. “Si Washington D. C. no va a trabajar con nuestras ciudades, estamos para decirles que nosotros sí”, dijo.

“Estoy aquí para decirles que Los Angeles se compromete, cumple y colabora con las naciones hermanas al sur y norte, porque sé que mi ciudad y mi país serán más fuertes si invertimos en economías y respetamos nuestras democracias y trabajamos juntos para proteger nuestra energía y el futuro económico”, declaró.

“No es momento para dividir a nuestros pueblos”, añadió durante la primera Cumbre de Alcaldes de América del Norte, en la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atestiguó la firma del primer Manifiesto de Colaboración Conjunta entre Alcaldes de América del Norte para el Desarrollo Sostenible de las Ciudades.

Garcetti expresó que en estos momentos en que hay voces que intentan separar a las naciones y su gente, “somos (Los Angeles) evidencia de la fuerza que es nuestra colaboración“.

“Es tiempo de una nueva época para nuestra identidad norteamericana, es tiempo de dejar atrás los estereotipos antiguos y aceptar la realidad de que nuestras comunidades están mejores y que nuestro futuro es aún más brillante cuando colaboramos con el mundo en vez de crear muros”, subrayó.