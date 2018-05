Dispersión de voto facilita reelección de Arredondo

Aunque tres de cada cinco salmantinos opina que debe haber un cambio drástico en el gobierno, las tendencias anticipan que el abanderado blanquiazul dará continuidad a su gobierno

#CorreoData / TAG

SALAMANCA.- La división del voto que generan los ocho candidatos de oposición a la alcaldía de Salamanca permite mantener una cómoda ventaja del aspirante a la reelección, el panista Antonio Arredondo Muñoz, y el segundo lugar que disputan el PRI con Coral Valencia como abanderada, y la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, con Beatriz Hernández.

La disputa por la alcaldía Mientras el panista Antonio Arredondo en este momento tiene una ventaja de más de 14 puntos en la carrera por la alcaldía, gracias a que las preferencias se han distibuido entre los otros ocho candidatos, la priista Coral Valencia y la abanderada de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Beatriz Hernández, luchan por consolidarse en la segunda posición.

Así lo arrojan los resultados del estudio que elaboró la empresa encuestadora TAG, que revelan que el aspirante blanquiazul cuenta con el 29 por ciento de la intención de voto, que representan 14 puntos de distancia sobre sus más cercanos contendientes, que parecen competir en una categoría aparte con los aspirantes de otros cuatro partidos y dos candidatos independientes.

Ayuntamiento plural

Las respuestas que obtuvo la encuestadora anticipan la composición de un Ayuntamiento diverso, con dos síndicos y cuatro regidores del PAN, dos regidores del PRI, dos de Morena, uno del PRD, y otros dos integrantes que estarían por definirse.

A pesar de que la competencia entre sus opositores le favorece para permanecer en el poder, el panista Antonio Arredondo tendría que buscar acuerdos con múltiples ideologías en el nuevo trienio y deberá mejorar la comunicación de su gobierno, ya que más de la mitad de los entrevistados no pudieron nombrar alguna buena acción del presidente municipal que busca la reelección.

También resulta relevante que uno de cada cinco salmantinos señaló la corrupción como el tema que más les preocupa, más aún que la cuestión medioambiental.

En cuanto a las preferencias en la contienda por la gubernatura, casi la mitad de los salmantinos están dispuestos a votar por el candidato de la coalición ‘Por Guanajuato al Frente’, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quien es seguido en las preferencias por el abanderado de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Ricardo Sheffield Padilla.

Sin embargo, en el caso de las tendencias para presidente de la República es destacable el crecimiento que ha tenido el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, quien ya alcanza el 24 por ciento de las preferencias, aunque aún se mantiene distante en comparación con el panista Ricardo Anaya, que encabeza la encuesta con el 39.6 por ciento.