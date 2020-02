Disney cancela estreno de Mulán en China debido al coronavirus

Redacción

Mérida.- Un joven se hizo famoso en redes sociales luego de que se conociera cuál era su peculiar nombre: Cero Cero Tres Miller Santos Chable.

El joven yucateco de 25 años tiene uno de los nombres más raros de México. Esto se hizo conocido luego de que ganara un concurso en una pizzería local de Mérida.

El joven asegura que de pequeño siempre lo llamaron Miller y no fue sino hasta que era más grande que se enteró de cuál era su verdadero nombre.

“A partir de los 14, 15 años me di cuenta que así me llamaba, porque de pequeño no sabía mi nombre completo, me decían sólo Miller, hasta que mi padre me comentó lo siguiente, sabes qué hijo te tienes que responsabilizar de tus documentaciones y al momento de escudriñar mis documentaciones mi acta de nacimiento, mi CURP, entre otros, me fui dando cuenta que estaban esos 003 en número”, comentó el joven.

Sus padres le pusieron así por ser el tercer hijo “Originalmente se escribía en número, yo tuve la curiosidad y le pregunté a mi padre, me comentaron que ellos tenían planeado tener tres hijos y de ahí surge el Cero Cero Tres, digamos que yo soy el tercero, afortunadamente mis hermanitos no se llamaron, así como yo”.

Miller vivió parte de su infancia en EU, debido a que sus padres migraron al país vecino y él aprendió a vivir con su nombre, soportando bromas, bullying, y los numerosos trámites han hecho que pasara de escribir su nombre con números a letras.

“Tuve un poco más de burlas en la universidad que en la infancia, porque en la infancia yo desconocía mi nombre; yo comencé a sufrir bullying porque hubo algunos comentarios no muy apropiados y yo creo que lo sufrí más en la universidad”.

Cero Cero Tres Miller es licenciado en gestión de desarrollo turístico y docente, actualmente vive en Mérida.

*Con información de Excélsior

