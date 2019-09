Disminuye PEF el presupuesto para el estado

En una revisión inicial, encontraron más apoyo a programas propios y menos para fortalecer estados y municipios para el próximo año

Staff Correo

Moroleón, León.- El estado de Guanajuato recibirá al menos recursos de la federación en el 2020, en comparación con lo que se aportó este año, esto de acuerdo con la primera revisión que se hizo al Presupuesto de Egresos de la Federación (FEP).

De acuerdo con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se calcula esta cifra menor porque de entrada la autoridad federal refiere una inflación de 3.5 % para el año 2020, pero el presupuesto que da a la entidad aumenta solo en 1.5%.

Además disminuye 5% la inversión para obra pública. El mandatario estatal comentó que muchos proyectos que contempla su gobierno, no parecen en el PEF, hay menos dinero para el Tren interurbano y para la presa El Zapotillo.

Por ahora la secretaría de Finanzas analiza el PEF 2020, ya que se tiene oportunidad hasta el 15 de noviembre de modificar o al menos intentar obtener y reencauzar el dinero que otorgará la Federación.

Repartición no abona al desarrollo del País: diputados panistas

Los diputados federales Éctor Jaime Ramírez Barba y Jorge Espadas se dijeron preocupados al considerar que el Paquete Presupuestal del 2020 no contempla inversiones que abonen al desarrollo del país.

Ambos enfatizaron los rubros que son beneficiados contra los que afectan con recortes, en una primera lectura, ya que apenas se entregó el gran paquete el pasado domingo, sin embargo, de manera general, los legisladores empatan en que éste sigue afectando el desarrollo del país.

“Los rubros donde se ven incrementos, son en los programas asistenciales del Bienestar, programas clientelares como Jóvenes Construyendo el Futuro, el tema de Adultos Mayores, y Sembrando Vida. No vemos incremento en principios sustanciales en el ramo 28 y 23 que serían las participaciones para los estados y municipios, lo cual es preocupante porque el recurso no está llegando”, destacó el diputado, Jorge Espadas.

El congresista destacó que tampoco ve que haya un incremento de recursos para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública ni para la procuración de justicia, pero sí para la Guardia Nacional.

Apoyan proyectos federales, olvidan los locales

El legislador blanquiazul, Éctor Jaime Ramírez Barba también consideró, a grandes rasgos, que el Paquete Presupuestal no es mejor que el de este año, y coincidió en que esto perjudicará el desarrollo económico del país.

“De manera genérica te voy a decir que no creo que vaya mejor. Si queremos proteger a las familias, el paquete no viene bien, no hay camino para que se fortalezca la economía”, destacó.

El legislador señaló que en el paquete presupuestal no se tiene una partida destinada al Instituto de Salud para el Bienestar, pero sí para el Seguro Popular.

“Aquí no está planteado en el presupuesto el INSABI, viene el Seguro Popular y no vienen los 40 mil millones de pesos que planteo el Presidente”, destacó.

Comentarios

Comentarios