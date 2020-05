Disminuye la donación de sangre un 70%

Luz Zárate

Celaya.- Los tianguistas que pertenecen a la Unión de Comerciantes Francisco I. Madero serán los primeros en su ramo que dejarán de vender una o dos semanas debido a la contingencia sanitaria del coronavirus Covid-19.

Los vendedores colocaron letreros este sábado en el tianguis de la colonia San Juanico para anunciar a sus clientes que no van a vender durante una semana o tal vez dos, dependerá de la manera cómo se desarrolle el contagio de la enfermedad en Celaya.

Clientes ignoran medidas

Los representantes de los vendedores señalaron que desde que inició la pandemia trabajaron con protocolos de higiene y solicitaron a los clientes que no fueran más de dos personas a comprar, evitar llevar niños y adultos mayores; y procuraron que no se hicieran aglomeraciones, sin embargo la gente no entiende.

“Desde que inició la cuarentena seguimos las medidas de higiene; colocamos gel en los pasillos, pusimos letreros para informar cómo prevenir el coronavirus, pedimos a compañeros y clientes que trajeran cubrebocas y les hicimos hincapié en que no trajeran niños, pero la gente no entiende; por eso decidimos no trabajar toda la semana y la siguiente estamos evaluándolo (…) decidimos no vender para no exponernos”, dijo una representante.

Los comerciantes agremiados venden el martes en el Mercado de Cañitos y la Colonia Santa María; el miércoles en la colonia Emiliano Zapata; el jueves en la Insurgentes; el viernes en la colonia Valle Hermoso y Suárez Pereda; el sábado en la colonia San Juanico, Santa Rita y Girasoles.

