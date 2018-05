Disminuye el robo a tren en Celaya

Gracias a la coordinación gubernamental, y aunque siguen sucediendo percances, los porcentajes son positivos

Luz Zárate

Celaya.- A diferencia de años pasados, el robo del tren ha disminuido considerablemente en las vías de Celaya, pues era uno de los tramos ferroviarios que más hurtos registraba. El Director de Operaciones de Kansas City Southern de México, Oscar del Cueto Cuevas, señaló que gracias a que el Gobernador Miguel Márquez Márquez pidió la coordinación de los distintos niveles de gobierno para frenar el robo al tren fue así como disminuyó. Incluso el Grupo de Coordinación Guanajuato informó que hasta noviembre lograron reducir el robo al tren en casi el 100%, sólo un caso se reportó en Celaya en el último trimestre del 2017.

En Celaya se han reducido los robos al tren en un gran porcentaje, luego de que en 2016 y a inicios de 2017, a diario se cometían asaltos al ferrocarril, sin control de seguridad. En la actualidad no se tienen registros de atracos. Oscar del Cueto Cuevas señaló que al menos en las vías de Kansas diariamente circulan alrededor de 20 trenes diariamente, uno cada 50 minutos.

Y es que durante años, permanecieron bandas de ladrones conformadas hombres, mujeres y niños, quienes robaban desde granos hasta autopartes, lo que generaba pérdidas millonarias. En Guanajuato, había municipios donde se reportaba a diario el atraco al ferrocarril, entre ellos, Salamanca, Celaya, Irapuato y Villagrán, como los más afectados.

Y aunque ya no suceden robos como anteriormente, no quiere decir que ya no suceden pues de acuerdo con el Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano al primer trimestre del año, realizado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), los 10 estados con mayor número de eventos de robo fueron Puebla con 139; Jalisco con 83; Guanajuato con 82; Veracruz con 77; Sonora con 71; México con 65; Coahuila con 57; Hidalgo y Zacatecas con 42; y Tlaxcala con 40 eventos.

El reporte señala que los productos con mayor número de reportes de robo corresponden a granos y harinas (165 eventos), productos terminados y de consumo (161 eventos), autopartes (133 eventos) y materiales para la construcción (102 eventos).