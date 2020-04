Disminuye consumo de productos del campo

Anna Maciel

Irapuato.- El Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural José Francisco Gutiérrez Michel, indicó que el COVID, no sólo ha bajado las exportaciones de verduras como el jitomate, también ha disminuido el consumo de productos del campo entre los guanajuatenses.

“Estamos viendo que la gente ya no está acudiendo, en algunos sentidos se ve reducido el consumo, no porque no coman, pero ya no salen como antes y cuando salen hacen compras para varios días, pero de cierta manera en algunas cadenas que el producto se retrasa en su distribución”, comentó.

Respecto a las exportaciones dijo que Estados Unidos es uno de los principales países que tiene tratos de exportación de alimentos con Guanajuato, al ser este uno de los nuevos epicentros del coronavirus, han tenido retrasos importantes en llevarse productos del estado.

“Por la misma situación se está restringiendo mucho la movilidad de las personas, ya que ha generado menos transporte de personal en bodega, lo que a su vez ha generado retraso en los pedidos, sobre todo por la cuestión de logística del lado americano, por lo que se empieza a acumular el producto sobre todo jitomate y se corre el riesgo de que deje de servir”, añadió.

Indicó que otros productos de temporada como la cebada han seguido vendiéndose sin problemas a las empresas, cosa que se veía en riesgo días después del decreto nacional de suspender actividades en las cerveceras.