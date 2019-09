Disminuye clientela por inseguridad

Ha disminuido en más del 50%, esto debido al temor que sienten los comensales de ser asaltados al momento de asistir a estos lugares

Celaya.- Los clientes de restaurantes, bares, centros botaneros y hasta de taquerías o cenadurías han disminuido en más del 50%, esto debido al temor que sienten los comensales de ser asaltados al momento de asistir a estos lugares, aunado a la ola de violencia que se ha suscitado en Celaya en las últimas semanas.

Y es que cada día es más común escuchar que hombres armados ingresan a los negocios y restaurantes a robar a los clientes. Este fin de semana se revivió el miedo tras el robo sucedido la noche del viernes en la cafetería Oscuro y Claro, cuando unos 35 clientes que estaban en el lugar fueron despojados de sus pertenencias a punta de pistola.

Los empresarios restauranteros no han hecho un pronunciamiento público de la disminución en sus ventas por temor a represalias, pero sí aceptan que la asistencia a los centros de esparcimiento y restaurantes ya no es la misma que hace unos meses o incluso semanas.

“Antes esto estaba lleno, una noche de viernes y sábado el lugar estaba a reventar y eso ya no pasa, no puedo decir que no tenemos nada de gente, porque sería mentir, sí hay gente, poca, muy poca a comparación de hace unos meses, de 30 mesas ahora tengo la mitad ocupadas o hasta menos, además la gente se retira temprano. Ya ni siquiera están saliendo los sueldos y todos los gastos de operatividad, la gente tiene miedo, nosotros como dueños tenemos miedo que lleguen y ataquen a quienes asisten”, platicó el dueño de un restaurante.

Y aunque el llamamiento de las autoridades hacia los ciudadanos es de que se están reforzando la seguridad en las calles de Celaya, el sentir generalizado es de temor.

“Ahora ya no podemos salir ni a tomar un café, es estar con el temor de que si vamos a cenar que tal que llega un grupo armado y pasa algo. Ya nos tocó estar en una taquería llegaron los rateros y nos asaltaron, pero esto se ha vuelto tan común que mejor ya no salimos, lo de menos es un robo, pero que tal que nos toca estar en medio de un levantón o una balacera que es lo que a diario ocurre en Celaya”, señaló Susana M.

Hace unos tres años, el robo a transeúnte a negocio y a casa habitación eran los delitos del fuero común más comunes, hace un año incrementó el hurto de vehículos, y ahora las extorsiones, el robo a cajeros y el amedrentamiento que sufren algunos empresarios y comercios de distintos giros, se agudiza a tal punto que ahora hasta existe temor de asistir a los restaurantes.

Los comentarios generalizados de las personas que viven en Celaya son de temor por la situación de inseguridad que prevalece.

Incluso hasta fueron asaltados y amedrentados los familiares de pacientes que estaban en la clínica del ISSSTE la madrugada del viernes, los asaltaron cuando sujetos armados quisieron robarse los cajeros que están afuera del área de urgencias pero no se los pudieron llevar.

