Daniel Moreno

Celaya.- Luego de comparecer ante regidores de la Comisión de Seguridad , el Secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Jesús Rivera Peralta, aseguro que el trabajo policial refleja una disminución de delitos en Celaya, aun cuando la percepción puede hacer distinta.

Según el secretario, la disminución de delitos en Celaya en lo general promedia un 4.7% menos con respecto al año pasado. A su vez, el 2021 presentó menos incidencia delictiva que en el 2020. Sin embargo, ya en lo particular hay delitos que no solo no han bajado, sino incluso han incrementado.

Rivera Peralta dijo entre estos se ubican el homicidio que presenta una tendencia al alza. El caso del robo a casa habitación y robo a comercio que han tenido repunte en el último mes elevando la estadística.

“El tema de homicidios (va al alza) que lo está trabajando la Fiscalía, la Guardia Nacional por supuesto nosotros con todas las detenciones”.

El secretario añadió otro delito alto en las estadísticas es el robo de vehículos que contabiliza el municipio de Celaya. No obstante, al desmenuzarlo, aclaró que muchos de los robos que se cometen con violencia en Celaya ocurre en carreteras federales y estatales, allí si hay un incremento. Sin embargo, el robo de vehículos dentro de la ciudad que en su mayoría no es con violencia ha tenido cifras a la baja.

Duplicarán video vigilancia en Celaya

De aquí a lo que termina la administración municipal en octubre del 2024 el Gobierno de Celaya duplicará el sistema de video vigilancia del municipio.

El presidente Javier Mendoza dijo que, al pedir el apoyo del Gobierno del Estado, no tiene dinero para invertir. Sin embargo, se espera el paso de los días puedan sumarse solo que al momento no hay ningún compromiso.

No obstante, en este momento el municipio tiene disponibles 130 millones de pesos que podrá invertir en los próximos meses. Esto para comprar 800 cámaras nuevas y modernizar las 400 que ya se tienen.