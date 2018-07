Disfrutan de recital de película en Exconvento

Grandes temas que marcaron una época en el séptimo arte fueron interpretadas por el talento de la orquesta juvenil

Redacción

Guanajuato.- La Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado, con espléndida ejecución de temas de películas, cosechó un gran éxito en su pasada presentación en el Claustro Mayor del Exconvento Agustino en Salamanca, en el marco del Verano Musical 2018, un programa que el Instituto Estatal de la Cultura y el Centro de las Artes de Guanajuato, invitan a vivir con 29 presentaciones en 21 municipios de nuestro estado.

El programa musical de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado Orgullo Musical Guanajuato, lo conformaron los temas; ‘Lo más vital’ de la película ‘El libro de la selva’; ‘Hakuna matata’ de ‘El rey León’; ‘Yo soy tu amigo fiel’, de la trilogía animada de ‘Toy story’; la suite de ‘Rocky’, con los temas ‘Gonna fly now’ y ‘Eyes of the tiger’; la suite de John Williams, con los temas de ‘Star wars’, ‘Duel of the fates’, ‘Jurassic park’ y el tema central de la película el extraterrestre ‘E.T.’ Terminando la primera parte con el sound track de la película ‘Misión Imposible’.

Agrecen asistencia

El numeroso público, ante tan extraordinaria ejecución, se puso de pie y con generosos aplausos, pedía otra. Fue el momento ideal, para externar los saludos del director general del Instituto Estatal de la Cultura Dr. Juan Alcocer Flores, así como presentar a la directora del Centro de las Artes de Guanajuato, Karina Juárez Ramírez; y al resto de los maestros de la Orquesta, Eduardo Vázquez Arpero, David Olivares, Hiram Méndez Flores, Jorge Ramírez Gordillo y Francisco Javier Balboa Luna.

Para esta segunda semana de actividades del Verano Musical, se contará con las participaciones de la Banda Sinfónica de Juventino Rosas y la Orquesta Sinfónica de León el día lunes 9; para el martes 10 la Camerata de San Francisco del Rincón; el miércoles 11 la Orquesta de León; para el jueves 12 en San José Iturbide, se llevará a cabo un maravilloso encuentro de cuerdas entre ese municipio y el de Purísma del Rincón; la Banda Sinfónica en Jerécuaro estará el viernes 13; La Orquesta de Irapuato se presnetará en el teatro de la ciudad el sábado 14; y en Valle de Santiago se presentará la Banda Sinfónica el lunes 16 de julio.

