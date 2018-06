Discuten controversias médicas médicos y legisladores

El Consejo Mexicano de Arbitraje Médico informó que las inconformidades se han reducido, pocos están relacionados con verdadera negligencia inexcusable

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- En entrevista, al concluir la inauguración de la trigésima segunda sesión ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, se declaró que la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (Cecamed) ha atendido en este año, un total de 619 controversias médicas ante las inconformidades de los usuarios, aunque solo 45 de éstas han derivado en un procedimiento formal y el resto se han resuelto a través de la conciliación y la mediación, informó su titular, Ernesto García Caratachea. El mayor número de controversias se presentan en el IMSS específicamente en la clínica de Irapuato, seguido por los hospitales de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) y en último lugar el ISSSTE.

No obstante afirmó que casi el 50% de las inconformidades también se presentan en instituciones privadas. Dijo que las especialidades por las que más se quejan los pacientes son quirúrgicas ya sea en cirugía general, traumatología y ginecología y obstetricia.

García Caratachea explicó que el 70% de las inconformidades se resuelven a través de la mediación, “porque en muchas ocasiones el familiar y el paciente lo que requieren es una explicación de qué fue lo que pasó (…) muchos casos se han resuelto a través de gestión inmediata que creo que es un procedimiento altamente beneficioso para los pacientes y sus familiares”. Agregó que la mayoría de las quejas son por mala comunicación entre el paciente y el personal de atención médica, es decir que el paciente no entendió lo que el médico le quiso decir y no se apegó al tratamiento.

El titular de la Cecamed señaló que los casos que derivan en un procedimiento formal, son eventos en donde el paciente no estuvo de acuerdo con la expectativa de su tratamiento. No obstante, cuando se instala el procedimiento de queja, independientemente del acuerdo al que se llegue, si es cosa juzgada o no, la comisión envía recomendaciones a la institución.

“Y al paciente 7 de cada 10 están resolviendo sus inconformidades médicas en la comisión incluso una vez que se lleva al acuerdo se eleva a cosa juzgada y el médico tiene la certeza de que por este caso ya no me van a perseguir (…) en la mayoría de las ocasiones, los casos son resueltos y elevados a cosa juzgada”.

Disminuyen casos

En el marco de la sesión ordinaria de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez señaló que el número de inconformidades han disminuido en un 34% y que el año pasado se capacitaron más de mil 600 profesionales de la salud.

Dijo que “a veces hay que ponerse en los zapatos del paciente, del usuario y a partir de ahí mantenerse sensibles a las necesidades de los mismos y recordar qué fue lo que nos hizo ser médicos, enfermeras y trabajadores sociales”; aunado a que la calidad en las unidades médicas está relacionada al compromiso del personal, así como la seguridad.

Por lo que finalmente recordó que la SSG ha firmado este año una carta de colaboración con el Consejo de Salubridad General para difundir el modelo de seguridad del paciente en todo el sector salud.

El diputado Jorge de la Cruz Nieto, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, dio a conocer que se aumentarán las penas a los médicos cuando incurran en negligencia médica cuando menos en un año, en explicación a las modificaciones que harán al artículo 155 del Código Penal para despenalizar la práctica médica quedarán de la siguiente manera: “sólo existirá delito cuando haya una negligencia médica inexcusable y el médico no observe toda la normatividad aplicable. Por ejemplo, que llegues borracho a operar” Esto, después de que el miércoles, los magistrados Miguel Valadez Reyes y Héctor Tinajero Muñoz ‘le corrigieron la plana’ a la iniciativa de la Junta de Gobierno del Congreso para despenalizar la práctica médica pues consideraron que así como estaba era inconstitucional. Y es que el expresidente del Poder Judicial les expuso a los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso que para la reforma que quieren hacer, la ‘negligencia médica inexcusable’ es “la infracción a elementales deberes que les es obligatorio atender y que se contienen en normas que rigen su actividad”. Por lo que propuso que la redacción del artículo 155 del Código Penal quede así: “Habrá negligencia médica inexcusable cuando en la atención médica otorgada por profesionales de la salud no se observen los deberes de cuidado establecidos, de conformidad con la legislación de la materia”. Y además también propuso el siguiente texto como parte de la misma tipificación del delito de negligencia médica: “Habrá homicidio o lesiones culposas cuando deriven de la atención médica otorgada por profesionales de la salud en el ejercicio de su práctica profesional siempre y cuando obren con negligencia médica inexcusable “Habrá negligencia médica inexcusable cuando en la atención médica otorgada por profesionales de la salud no se observen los deberes de cuidado establecidos de conformidad con la legislación en la materia”.

