Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Una propuesta de exhorto del Grupo Parlamentario del PAN para que la Secretaría de Gobernación (Segob) federal ponga en marcha de manera efectiva el mecanismo de protección a activistas en favor del medio ambiente en México provocó una discusión en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Esto luego de que la oposición señalara que el punto de acuerdo no tenía justificación jurídica y primero se tenían que atender los problemas del estado.

Ante lo señalado por los diputados de oposición Yulma Rocha del PRI y Gerardo Fernández del PVEM, la presidenta de la comisión, Susana Bermúdez Cano, afirmó que “podrá haber en Guanajuato miles y miles de problemas” y que cada diputado puede hacer las propuestas que consideren pertinentes, pero que en ese momento se estaba discutiendo el punto de acuerdo de Acción Nacional, por lo que les pidió limitarse a ello. Sin embargo, la legisladora Yulma Rocha rechazó esto al decir “yo no aceptó la limitación en mis expresiones”.

La presidenta de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Susana Bermúdez Cano. Foto: Lourdes Vázquez

El punto de acuerdo presentado en mayo por el diputado César Larrondo busca exhortar a la Secretaría de Gobernación para que “atienda con las medidas de prevención y urgentes las solicitudes de las y los activistas ambientalistas de México”.

Sin embargo, al haber poca claridad en la redacción, la diputada de Acción Nacional, Cristina Márquez Alcalá propuso modificar la misma para que estableciera que se exhorta a la Segob para que “dentro del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas conocido como ‘el mecanismo’, edifique un sistema efectivo de protección para activistas y organizaciones civiles defensoras del medio ambiente que evite la criminalización, las agresiones y descalificaciones de que son objeto y les permita continuar con su labor dentro de un clima de seguridad y libre manifestaciones de sus demandas”.

Oposición argumenta que se trata de una postura política

Por su parte, Yulma Rocha Aguilar señaló que el punto de acuerdo buscaba poner sobre la mesa una postura política. Esto aunado a que no existía un sustento jurídico para ello y no establecía una correcta redacción.

“El contenido del exhorto la verdad es que no trae absolutamente ningún dato que motive y que argumente lo que se está solicitando. Y la verdad es que el tema es muy político contra la 4T, así lo menciona el documento”, señaló.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso de Guanajuato. Foto: Captura

“Hay problemas actuales graves en Guanajuato”: PVEM

En tanto, el diputado Gerardo Fernández González refirió que, con esta propuesta, parece que la fracción del PAN en el Congreso de Guanajuato, sigue más preocupada en hacer llamados a la Federación antes de atender las problemáticas que se viven en la entidad.

“Lo que si me llama la atención es que en Guanajuato tenemos problemas actuales, graves, cada vez más frecuentes, llamados de organizaciones de derechos humanos, debido a que no han sido atendidas o no hay suficiente fondeo. El caso mas reciente es el de familiares de desaparecidos que nos están pidiendo desde febrero que los atendamos. Pero parece que la prioridad es estar utilizando estos mecanismos que tenemos para fijar posturas políticas. Cuando tenemos afectaciones, violencia y desprecio a promotores en el estado, de buscadoras, de periodistas, temas de niñas, niños y adolescentes. Hubo recientemente la semana pasada un rechazo a atender temas de mujeres”, apuntó.

El diputado del PVEM, Gerardo Fernández González. Foto: Lourdes Vázquez

