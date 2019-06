Dis-CAPACIDAD

La Perspectiva de Derechos Humanos

La atención a las personas con discapacidad se realizó durante mucho tiempo bajo la perspectiva de un modelo medico asistencial. Incidir en la condición de vida a través del aspecto de situación-medicamento, no permitía un desarrollo pleno del individuo.

Porque sin duda que esa asistencia no les permitía a las personas con discapacidad, convertirse en titulares de derechos y obligaciones, manteniendo a salvo sus libertades.

El enfoque de respeto a sus derechos humanos nos ha permitido, por ejemplo en Guanajuato, consolidar una política pública que incide en la calidad de vida de quienes conforman este segmento de nuestra sociedad.

Es necesario que no veamos a una persona en condición de discapacidad, como quien requiere solamente de nuestra caridad y que en función de ésta, radican sus posibilidades.

Me comentaba una persona alguna vez, que después de su accidente y cuando tuvo consciencia en el hospital, se percató de su condición de discapacidad pero al mismo tiempo, observó la actitud de quienes le rodeaban.

“Se dirigían a mi como en un papel de padre o madre para acercarme lo que necesitaba e incluso con voz infantil me brindaban el saludo y me preguntaban lo que requería. Lo que yo necesitaba en esos momentos es que no me trataran de esa manera como un ser humano sin posibilidades de entender sus mensajes, yo no quería su tono de voz sino que me brindaran la información necesaria para tener una vida independiente”, me comentó.

Y es que más allá de un detalle caritativo a la persona con discapacidad que se encuentra en la esquina de la avenida pidiendo apoyo, quienes integran este colectivo deben ser objeto de acciones integrales para el goce de sus derechos y el desarrollo plano.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en nuestro país, sobre este tema señala que la atención a la discapacidad requiere ser transversal y abarcar todos los sectores y órdenes de gobierno pues, subraya, comprende no sólo el tema médico y cuando la situación de marginación de las personas con discapacidad hace necesaria la asistencia social, ésta debe proporcionarse bajo una perspectiva de derechos humanos.

Hoy en esta oportunidad, quiero referirme a la importancia, por una parte, de las distintas autoridades a impulsar la incidencia necesaria, a través de acciones de política pública, con metas tangibles y presupuestos. Y por la otra, a todos quienes conformamos la sociedad actual para que desde nuestro actuar, le abonemos a la consolidación de un grupo social en el que los derechos de las personas con discapacidad sean una garantía. Hasta la próxima.