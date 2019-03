Dis-CAPACIDAD

Discapacidad: legislación en perspectiva

Si el marco legal de la política pública de atención a las personas con discapacidad es para responder a sus necesidades, quienes viven en esta condición deben ser participantes fundamentales en la actualización de este dispositivo legal en Guanajuato.

Así lo hicimos en el Primer Parlamento para Personas con Discapacidad, realizado en la casa legislativa guanajuatense, en donde hicieron escuchar su voz y sus propuestas.

Mario Alfredo Chávez Jaral, usuario permanente de silla de ruedas, fue una de las 38 personas participantes en estos trabajos, en los que atendemos el precepto de ‘Nada de Nosotros sin Nosotros’ y cuya culminación será una iniciativa de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad.

Relata el propio Mario: “Mi emoción surgió desde el momento que se comunicaron conmigo, ya que nunca había participado en un evento de esta índole, donde mi opinión fuera punto de partida para concientizar, visibilizar y sensibilizar a nuestras autoridades, así como a la sociedad. Desde el momento de mi llegada al recinto percibí el trabajo tras escenarios que se había realizado, como si los responsables de hacerlo tuvieran años con las atenciones frente a las personas con discapacidad; todos apoyaban, colaboraban, respetaban; fue tan buen día que me sentía distinto, sin lugar a dudas por algún momento imagínate poder trabajar dentro del Congreso, pues es inevitable, desde mi punto de vista, no hacerlo manteniendo esta dinámica.

“Por mucho tiempo se legislaba o tomaban decisiones sin estar los protagonistas presentes. De ahí la trascendencia de este Parlamento. Una de las cosas, como personas con discapacidad motora, usuario de silla de ruedas, que me preocupa, es la temática de mi desplazamiento, del lugar en dónde pueda acomodarme, del lugar en dónde comeré y del lugar al cual puedo acudir al baño y todo aquello que me ayude a tener autonomía, ya que eso me da un mayor grado libertad e independencia”, dijo.

“Las instalaciones del Congreso del Estado, debo de decir que, por lo menos para mí discapacidad, son accesibles. Se cuenta también dentro de los lugares más concurridos como elevadores, comedor y baños con indicadores sistema Braille.

“En lo que corresponde a mi participación directa, me tocó el tema de Acceso a la justicia, y debo de decir que, después de checar el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el estado de Guanajuato, a pesar de que cuenta con una ley y con un instituto que atiende la discapacidad, no se dio contestación a esta temática. Por tal motivo, dentro de la mesa de trabajo, en la que participé con una Juez del municipio de León, fue indiscutible trabajar el tema.

“Y es que pese a la existencia de marcos normativos nacionales y de dimensión universal, diseño de políticas públicas, así como estructuras operativas para la atención a este segmento, se continúa advirtiendo violaciones a sus derechos humanos; por lo anterior, se debe de trabajar de una manera transversal.

Por último, fui elegido como presidente del pleno del Primer Parlamento para Personas con Discapacidad, lo cual me ayudó a desarrollar mis ideas, a experimentar cosas nuevas, a ser empático, a concientizar, a proyectarme. Estoy muy agradecido por darme la oportunidad de ser escuchado y de poder compartir lo que he aprendido, lo que he vivido y lo que he estudiado, en pro de ser un Guanajuato Incluyente, sensible, consciente y proyectar una dinámica distinta respecto a la temática de discapacidad”.

Hasta ahí las palabras de Mario quien, al igual que las otras 37 personas con discapacidad participantes, sin duda que llevó planteamientos e inquietudes porque estamos convencidos que, lo que hagamos hoy en día por las personas con discapacidad, lo estamos haciendo por todos en futuro. Hasta la próxima.