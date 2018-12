Dis-CAPACIDAD

Feliz Año Nuevo

Al comenzar un nuevo año, es común que nos hagamos planteamientos personales para alcanzar en los próximos 12 meses: son los retos y las metas a realizar para los posteriores 365 días.

Algunos son de salud personal, otros financieros, aspiracionales muchos de ellos, encaminados a ser mejores individuos que sean parte de una sociedad mejor, en la que cada uno de sus integrantes cuente con las condiciones para su desarrollo.

Una oportunidad para convocar a organizaciones civiles, Iniciativa Privada, instituciones públicas de los diversos órdenes de gobierno, comunidad educativa, a hombres y mujeres que hacen grande a nuestro Guanajuato, para que en este 2019 refrendemos nuestro compromiso para generar la sociedad que todos queremos.

Una sociedad incluyente en donde la condición de vida de cada persona no sea un aspecto que signifique un obstáculo para su desarrollo. En donde una persona con discapacidad intelectual, motriz, auditiva o visual cuente con las mismas oportunidades en los diversos ámbitos de la vida.

Me refiero, por ejemplo, a la oportunidad de mostrar sus capacidades en un empleo, donde tenga igualmente las mismas responsabilidades de cualquiera para cumplir con una encomienda. Se trata de un elemento importante para que su familia cuenta con un ingreso para dar respuesta a sus necesidades diversas.

Otro ejemplo que igualmente menciono sería el relacionado con oportunidades para el ocio y la recreación, en donde una persona en condición de discapacidad acceda a sitios de esparcimiento y pueda apreciar las manifestaciones del arte y de la cultura, como sucede ya en museos de Guanajuato.

La innovación será una base fundamental del trabajo, para impulsar las acciones que nos permitan crear condiciones de desarrollo de las personas con discapacidad y sus familias; la participación de los diferentes sectores de la sociedad será sumamente importante.

La aportación de cada integrante de cualquier grupo social precisamente, es el de observar la inclusión social en cualquiera de las esferas o el ámbito en el que nos encontremos para incidir en el desarrollo de quienes conforman este colectivo.

En diversas ocasiones me han preguntado que al final de una política pública en la materia, cuál sería la meta y he planteado que, sin duda, ésta debe ser el que no sea necesaria su instrumentación para que los integrantes de este grupo social tengan presente siempre los derechos de quienes vivimos en esta condición. Que sea éste una de las metas de año nuevo.

Los mejores deseos para que en este 2019 sus metas se conviertan en logros alcanzados. Feliz Año Nuevo. Hasta la próxima.