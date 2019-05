Directora menosprecia acuerdo con padres de familia

Impidió organización de brigadas de Seguridad en la primara 18 de marzo a pesar del acuerdo que ya se había hecho; anteriormente habían pedido su destitución por su falta de interés en los alumnos

Nancy Venegas

Irapuato.- Pese a que la semana pasada ante autoridades de la SEG y de Proximidad Social, la directora de la primaria 18 de Marzo, Ivonne Yépez, se comprometió a coordinar los trabajos para las brigadas de Seguridad que se integrarían por los padres de familia al ingreso y salida de los alumnos, la docente incumplió el compromiso.

“Nos cerró la puerta en la cara, no nos permitió entrar a la escuela antes de que salieran los niños para organizarnos. La directora no ha participado en las brigadas y tampoco nos deja que trabajemos para proteger a nuestros hijos”. Padres de familia

El lunes pasado cerró las puertas a padres de familia y personal de proximidad social, no les permitió que se organizaran para realizar las brigadas

Luego de que el pasado 14 de mayo padres de familia reportaron a un hombre que presuntamente tomaba fotografías a los menores de la primaria, ubicada en el bulevar San Roque; por iniciativa de los padres de familia con el asesoramiento de Proximidad Social se pactaron las brigadas de seguridad que se conformarían por 10 padres de familia para el acceso e ingreso de los alumnos al plantel.

En esa reunión con papás, personal de supervisión escolar de la Secretaría de Educación y Proximidad Social, la titular de la escuela Ivonne Yépez, se comprometió a participar activamente y permitir que los padres se organizaran para las brigadas de seguridad. Pero rompió el compromiso.

“Nos cerró la puerta en la cara, no nos permitió entrar a la escuela antes de que salieran los niños para organizarnos, incluso la gente que vino de Proximidad Social, solamente movió la cabeza porque vieron todo el descontrol que se está haciendo y sin motivo… La directora no ha participado en las brigadas y tampoco nos deja que trabajemos para proteger a nuestros hijos, ya nos cansamos de reportar todo lo que está pasando en la supervisión escolar, pero vemos que no pasa nada y la seguridad de nuestros hijos cada día se tambalea”, platicaron los padres de familia.

El 23 de mayo padres de familia exigieron la destitución de la directora Ivonne Yépez, porque aseguraron no le interesa la seguridad de los alumnos y trata con despotismo a los paterfamilias.

Los padres de familia, aseguraron que la titular de la primaria ha mostrado desinterés en la seguridad de los alumnos.

