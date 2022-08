La comisión de Educación señaló que ya son varias las fallas de Joyce Guerrero, por lo que solicitan su destitución

Nancy Venegas

Irapuato.- La presidenta de la comisión de Educación en el Ayuntamiento de Irapuato, Evelia Mortera Mosqueda, solicitó la destitución de la directora de Educación municipal, Joyce Guerrero Barajas. Esto porque nuevamente incumplió los lineamientos para la integración del consejo de participación social en educación, y además presentó un informe incompleto de las actividades de la dependencia sin subsanar las observaciones hechas por la comisión de Educación.

“Por el bien de todos y para que esto funcione como debe de ser, sí se necesita definitivamente. No tiene porqué estar pasando esta situación. Sí se requiere, es muy importante que exista un cambio en la Dirección. Ya son varios los motivos: primero tuvimos una convocatoria hecha a modo donde se promocionó, no se avoco a los lineamientos del 2016 del comité de becas, que se hicieron por una línea unilateral. Se tuvo que venir a reuniones extraordinarias, tuvimos dos para poder subsanar esta situación. No se respetaba que fueran apoyos económicos, se pretendía que fueran en especie”, listó Mortera Mosqueda.

“Ahora el consejo de participación, el informe donde las actividades no son detalladas, se le solicita un informe cuantitativo y cualitativo. ¿Qué más podemos esperar? Ya está en la curva pero de salida”, añadió Mortera Mosqueda.

En la sesión de Ayuntamiento de este jueves, se sometió a la aprobación del cabildo el informe de actividades de la Dirección de Educación de abril a mayo, donde se incluyeron observaciones por la integración del consejo municipal de participación social en educación. En este, se había indicado que al menos 25 de los miembros debían ser padres de familia, pero en la propuesta que presentó Joyce Guerrero, incluyó sólo a dos padres de familia.

“Hay que tomar cartas en el asunto”

La comisión de Educación pidió a Guerrero Barajas que enviara el informe detallado de actividades. Sin embargo ella omitió la petición y envío el documento directamente a la Secretaría del Ayuntamiento solo con su firma. Esto a pesar de que debe presentarse con las rubricas de la comisión de Educación.

“Veo una obsesión muy extraña por parte de quien dirige la dirección de Educación en querer defender que tiene la razón. Yo creo que hay que tomar cartas en el asunto”, dijo el regidor Luis Carlos Manzano Guerrero.

Por su parte, la presidenta municipal, Lorena Alfaro, se comprometió a que la funcionaria atenderá las observaciones.

“Tengan la seguridad de que manera puntual haré de conocimiento todas las observaciones para que la directora de Educación las atienda y pueda transitar de mejor manera el informe”, afirmó.

