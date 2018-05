Director de la Policía de Celaya aplica la ‘ley del hielo’ a preventivos

Jaime Rosales Miranda confirmó que sigue al frente de la corporación y anunció que ya se nombró a un director operativo, quien es el enlace entre la tropa y el mando

Redacción

Celaya.- Después de la manifestación de los policías municipales del pasado lunes, el director de la corporación, Jaime Rosales Miranda, rompió comunicación con la tropa y es a través del director operativo que se dirige a los elementos.

De manera escueta, Rosales Miranda, declaró que respeta la manifestación de los elementos a su cargo, sin embargo, no se defendió de las acusaciones que hicieron en su contra.

“Soy respetuoso de sus manifestaciones, de que exijan sus derechos, soy muy respetuoso en ese sentido”, dijo.

Confirmó que sigue al frente de la corporación y ya se nombró a un director operativo, quien es el enlace entre la tropa y el mando.

De la evaluación que se le está realizando, dijo que se ha cumplido con el proyecto que se planeó, pero será el secretario de seguridad quien declare al respecto.

“Él es el que les puede responder, que me evalúen, yo hago lo que me corresponde, pero no me puedo evaluar”, señaló el titular de la Policía Municipal; asimismo afirmó que la dirección sigue trabajando.

El lunes, por alrededor de 8 horas, más de 100 elementos de la Policía municipales cerraron el primer cuadro de la ciudad en manifestación por malos tratos del director de la corporación, Jaime Rosales Miranda, a quien señalan de abusar de su autoridad, acosar laboral y sexualmente a las mujeres, además de desconocer el entorno.

MEJZ*