Diputados se ‘levantan’ contra iniciativa para reducir número escaños

Panistas, e incluso el priista Jorge de la Cruz, defendieron ‘a capa y espada’ la permanencia de los 36 legisladores frente a la iniciativa presentada por la integrante del tricolor Arcelia González González para eliminar seis plazas

Catalina Reyes

Guanajuato.- Los diputados panistas Libia Denisse García Muñoz Ledo y Luis Vargas, junto con el diputado priista Jorge de la Cruz Nieto, defendieron ‘a capa y espada’ la permanencia de los 36 diputados locales, frente a la iniciativa presentada por la diputada priista Arcelia González González para eliminar seis legisladores locales.

Durante hora y media, los diputados de la Comisión de Gobernación discutieron la propuesta presentada desde hace un año y seis meses, en enero de 2017.

Arcelia González argumentó que se ahorrarían 24 millones de pesos al año si se eliminaran seis diputados: cuatro de mayoría y dos plurinominales. Y que antes eran 30 diputados y se aumentaron a 36 sin justificación alguna.

Añadió que según un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), sólo el 17% de los ciudadanos se siente representado por su Congreso.

Libia Denisse expresó: “Me parece que la solución no es reducir diputados, es exigir resultados a los diputados. Me parece que no resuelve el problema de fondo”.

Comentó que hubo una redistritación local porque habían diputados que representaban a más ciudadanos que otros y ahora cada legislador representa a más de 200 mil ciudadanos que viven en cada distrito local.

‘Fuego amigo’

Pesar a que la iniciativa fue presentada por sus compañeros de partido Arcelia González, Rigoberto Paredes y Lorenzo Chávez, el diputado priista Jorge de la Cruz fue el más vehemente en combatirla.

“No estoy de acuerdo con la iniciativa porque si hace tres años se hubiera presentado, varios diputados no estaríamos aquí. Hay algunos que sí hemos hecho nuestro trabajo y esta Legislatura le ha cambiado el rostro al estado.

“Sí hemos ido a las colonias y con la gente, que nos pide cosas, pero no alcanza el presupuesto para atenderlos a todos. Pero la tarea es titánica.

“El reducir a los diputados no les va a dar mejor trabajo. El trabajo debe ser evaluado con indicadores de los que sí trabajaron y los que no. No es cuántas veces te subiste a la tribuna a hablar del día internacional de cualquier cosa.

“De decir 36 diputados buenos a 30 diputados malos, prefiero 36 diputados buenos”, sostuvo visiblemente emocionado.

MEJZ*