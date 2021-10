Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Los diputados del PAN, PRI y Morena coincidieron que la asignación de escoltas a exalcaldes es necesaria por el trabajo que estos realizaron o no durante su periodo, sin embargo, consideraron de forma unánime que debe revisarse a detalle para evitar confrontación con la ciudadanía o excesos.

De acuerdo con la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato solo podrán gozar de escoltas el presidente municipal y el director o secretario de Seguridad Pública; además, la prestación del servicio sólo es por un año.

En municipio de Silao y, a petición del alcalde José Antonio Trejo Valdepeña, el ayuntamiento aprobó que cuente con seis escoltas para protección personal una vez que concluya su cargo, mientras que el alcalde de León, Héctor López Santillana, solo estaría solicitando tres escoltas. Más detalles: Tras dejar el cargo, alcaldes en Guanajuato piden mantener su escolta de seguridad

Con base en un diagnóstico: PAN

El diputado del PAN, Rolando Alcántar Rojas, señaló que la prestación del servicio de escoltas para los presidentes municipales que están por concluir su trienio dependerá de la decisión que tome el ayuntamiento con base en un diagnostico sobre la necesidad de ello y si se tienen las condiciones reales de otorgarlo, porque de ninguna manera se debe comprometer la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo, el legislador afirmó que no se requería de un acuerdo del cabildo, pues “la ley no se acuerda” y apuntó que bastaba con un diagnóstico por parte de la dirección de Seguridad Pública municipal para determinar la necesidad o no y con base a ello prestar el servicio.

Y aunque señaló que el número de escoltas tendría que estar basado en dicho diagnóstico, resaltó que este debería ser confidencial.

“Porque de verdad estarían tomando un cargo serio, no es para que tengan un año de descanso o para que los traigan de chofer, es un tema serio porque precisamente es en reciprocidad por el riesgo que se pueda correr por las decisiones que se hayan tomado o que se debieron de haber tomado. El Ayuntamiento por conducto del director general o del secretario de Seguridad Pública tendrá que dictaminar si hay la necesidad efectiva de prestar este servicio y si tienen la posibilidad en razón del número de recursos humanos y materiales de prestar el servicio”.

Se entiende, pero sin excesos: PRI

En tanto, el coordinador de los diputados del PRI, Alejandro Arias Ávila, mencionó que aunque en aquellos municipios complicados en materia de seguridad sí es necesario que los exalcaldes cuenten con escoltas, este beneficio debe tener límites.

“El exalcalde de Silao (tendrá) seis escoltas cuando Héctor López Santillana, la ciudad más grande del Estado va a tener tres… me parecen despropósitos que tienen que regularse porque luego ese tipo de situaciones son las que hacen que la gente vea mal ese tipo de decisiones que, en estricto sentido, por la inseguridad que hay y lo que hicieron ellos, de dónde vienen se entiende, lo que no se entiende son los excesos”.

Estudiar cada caso: Morena

En tanto, el legislador de Morena, Cuauhtémoc Becerra González, también señaló que es necesario que se revise el tema y que los ex alcaldes que requieran de esta seguridad no se excedan.

“Ponderan cuál sería la tónica a seguir para poder brindar ese apoyo tan necesario en algún momento ver las circunstancias y las causas determinadas, se debe estudiar cada caso y llegar a un justo medio de no exceder, porque la ciudadanía luego es la parte que no queda tan conforme de decir: ‘ellos viven como unos príncipes y a nosotros los ciudadanos quién nos defiende’”, señaló.

