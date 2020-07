Diputados panistas piden no politizar a búsqueda de personas desaparecidas

Agencias

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud no presentó semáforo epidemiológico, luego de detectar rezagos en la información de diversas entidades federativas, la cual era necesaria para evaluar los indicadores y designar un nivel de riesgo.

“Tenemos que actuar”, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud al destacar que la epidemia por Covid-19 sigue activa en México y que aún hay entidades que están por llegar al pico máximo de contagios.

“Claro que hay escenas dramáticas, pero lo que necesitamos es que se resuelva, como se fue resolviendo en las entidades que ya pasaron por el pico, que resolvieron a tiempo y no saturaron hospitales, nos falta todavía la mitad de la epidemia, tenemos que actuar”.

Luego de que el director ejecutivo de la OMS para emergencias sanitarias, Mike Ryan, consideró que muchos países, entre ellos México, inició un desconfinamiento durante una etapa de intensa transmisión, el funcionario enfatizó que en todo momento se ha hablado del riesgo de rebrotes como consecuencia de la apertura de los espacios públicos.

“Hemos dicho una y otra vez que hay dos variables que determinan un rebrote; la cantidad de personas que salen y la movilidad que tienen, entonces estamos advertidos, lo hemos estado desde el principio”.

Acerca de las declaraciones de que la vigilancia epidemiológica en el país es “débil”, López -Gatell Ramírez recordó que toda la información que se presenta en las conferencias nocturnas sale de las autoridades sanitarias estatales y reconoció que existe un rezago en la información.

“Si hay deficiencia de información es porque de origen no se produce a tiempo, o peor aún porque se distorsiona y por eso no es posible tener un monitoreo apropiado, sin olvidar que a nivel estatal se debe hacer otro monitoreo. Todas las entidades tienen un rezago de diagnóstico, entidad por entidad había casos y altos números de los que estaban pendientes de confirmación, pasan semanas y semanas, y la mayoría tienen rezago superior al doble en confirmaciones, eso ha sido motivo de controversia y polarización”.

“Esperábamos ver semáforo, decidimos no presentarlo porque identificamos que hay información no consistente en todos los estados, hay estados en que la información que tenemos a la mano no son consistentes, pensamos que había desfase, pero no, entonces vamos a evaluar y vamos a replaticar con las entidades federativas, no son las 32, pero no podemos presentar un semáforo nacional cuando habrá huecos”.

Pandemia por Covid va perdiendo fuerza: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó ampliar la infraestructura hospitalaria en los estados de Tabasco, Nayarit, Puebla y Guanajuato para evitar un rebrote de Covid-19, pero aseguró que la pandemia ha ido perdiendo fuerza y que el número de fallecimientos ha disminuido en el país, sin embargo, pidió a la población no confiarse y seguir acatando las medidas sanitarias.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal reconoció que hay más saturación en hospitalización general, pero hay menos personas que requieren terapia intensiva.

