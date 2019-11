Diputados no se aumentaran el salario en 2020 pero si recibirán aguinaldo este año

Raúl Márquez Albo afirmó que aunque la renuncia al aguinaldo no ha sido puesta sobre la mesa dijo que no deben renunciar a todo porque es una prestación de ley

Lulú Vázquez

Guanajuato.- Aunque los diputados locales no se aumentarán su salario para el 2020, si recibirán en este año un aguinaldo de 293 mil 417 pesos bruto cada uno, lo que da una bolsa total de 10 millones 563 mil 012 pesos, según consta en el tabulador Poder Legislativo.

La cifra incluso sorprendió gratamente a la diputada de Morena y presidenta del Congreso local, Guadalupe Salas Bustamante, esto durante la rueda de prensa de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Al cuestionar al presidente de la Junta de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera, respecto a si se prevén ajustes en el aguinaldo que recibirán los legisladores, se limitó a manifestar que no se ha hablado del tema.

Sobre el tema, el coordinador de los diputados de Morena, Raúl Márquez Albo afirmó que aunque la renuncia al aguinaldo no ha sido puesto sobre la mesa al interior del Grupo Parlamentario, dijo que “yo creo que no debemos renunciar a todo porque es un privilegio o una prestación de ley, aquí sería cosa de definir al interior del grupo es un tema que no hemos discutido”.

Respecto al ajuste en los salarios de los trabajadores del nivel 12 hacia arriba, Jesús Oviedo dijo que serán 121 trabajadores quienes no recibirán aumento de sueldo tanto del Legislativo como de la Auditoria Superior del Estado será de 8 millones 200 mil pesos

