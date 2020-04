Diputados del PAN pugnan la permanencia de las fuentes de empleo en Guanajuato

Redacción

Guanajuato.- Los diputados locales del Partido Acción Nacional en Guanajuato reprobaron la actitud del Grupo Parlamentario de Morena, por defender los proyectos impulsados por el Presidente de la República no esenciales, frente a la pandemia de COVID-19, ya que dicho recurso podría ser destinado a salvaguardar la salud y proteger el empleo de miles de trabajadores.

Durante la sesión del Pleno, los diputados Miguel Ángel Salim Alle, Alejandra Gutiérrez Campos y Armando Rangel Hernández, subieron a tribuna para pugnar por la permanencia de las fuentes de empleo en el Estado, así como respaldar el Plan de Austeridad que presentó el Ejecutivo Estatal en cual se destinarán 600 millones de pesos en ahorros del gobierno para fortalecer la economía de las familias guanajuatenses que más lo necesitan.

“Cada día me convenzo más que los que están en el ejercicio del poder a nivel nacional, no saben que no saben, pero lo más preocupante es que los que están en el ejercicio de la diputación estatal, también piensen lo mismo que piensan a nivel federal”, dijo el diputado Miguel Salim.

El Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Miguel Salim, recordó que por la falta de 13 mil millones de pesos que no envío la federación, el Congreso local tuvo que salvar al Estado con un financiamiento que sería destinado a reactivar la economía local a través de la obra pública; que también aprobó 800 millones de pesos para los micro y pequeños empresarios y que, como el gobierno federal declaró que no había Mipymes, el gobierno estatal opto por destinar 3 mil millones de pesos del impuesto sobre la nómina.

Por su parte, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, Presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, resaltó la incongruencia del gobierno federal, ya que solicitó una deuda interna por 532 mil millones de pesos y que no estaba especificado cómo se iba a gastar ni a quienes beneficiaría, simplemente es 6 veces más del presupuesto total del Estado.

“No vengan a decir aquí, lo que no hacen, hay que predicar con el ejemplo, y no hay un ejemplo del gobierno federal, entonces los invito a que seamos responsables; están llevando al país a un precipicio, que si no cambian las decisiones va a ser un camino difícil y largo, y que nos va a llevar a todos a una terrible crisis”, expresó Gutiérrez Campos.

El legislador Armando Rangel Hernández se refirió a la forma de gobernar actual que está llevando al precipicio al país y a una situación similar a la que se vive en Venezuela, y que el tema de la contingencia sanitaria solo es un elemento más.

Rangel Hernández dijo que el Presidente de la República le cerró la puerta a decenas de empresas que requieren de un apoyo económico para seguir subsistiendo, y reprochó que el Grupo Parlamentario de Morena venga a ratificar ese “no” a los guanajuatenses.

Finalmente, los diputados del PAN reprobaron que continúen los proyectos, que tienen “mareado” al Presidente de República, como son Dos Bocas, el Tren Maya y la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y no las verdaderas necesidades que está enfrentando el pueblo mexicano.