Los diputados del PAN mencionaron que el gobierno debe ser cauteloso con los eventos que hacen promoción a los narcocorridos y la violencia

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Los diputados locales del PAN, Bricio Balderas Álvarez y Martin López Camacho, se pronunciaron en contra del fomento a conciertos musicales y actividades que promuevan violencia y consumo de drogas.

Lo anterior, ante la realidad que vive Guanajuato y a propósito de que este jueves en Guanajuato Capital se llevará a cabo un mega concierto (según el anuncio) del cantante Alfredo Olivas y de la agrupación Marca Registrada.

Promoción de narcocorridos Foto: especial

Y es que entre su repertorio tiene algunos “narcocorridos”, lo que resulta contrario a las políticas públicas en materia de prevención de la violencia y del programa Planet Youth de combate al consumo de drogas.

Hace un llamado a la reflexión

El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Bricio Balderas, afirmó que las autoridades municipales en quienes recae la responsabilidad de cuidar a el tipo de eventos a los que les otorgan permisos, deberían vigilar incluso la edad de los asistentes. Mientras que las familias deben valorar la asistencia de sus hijos e hijas.

Promoción de narcocorridos Foto: Lourdes Vázquez

“Porque precisamente si bien en un respeto de la libertad de expresión y de aquellos que puedan acudir en esa libertad de esos eventos, debemos vigilar inclusive la edad de aquellos asistentes. De aquellas niñas, niños y adolescentes…Les puedo decir de adultos que puedan tener un mayor criterio formado, una madurez para poder entender la letra de la música que ahí se plasma…En su mayoría es de incitación a la violencia, el consumo de drogas y de contenido sexual estigmatizando y denigrando a las mujeres”, dijo el legislador.

Balderas mencionó que no hay una legislación que prohíba la realización de este tipo de eventos o la asistencia a ellos. También aclaró que analizar la regulación de los mismos resultaría complejo. Cabe recordar que el tema salió a relucir el año pasado con los músicos invitados a la Feria de León.

Promoción de narcocorridos Foto: especial

“Pero hoy por hoy, atendiendo a una realidad social solo puedo mencionar que hay que tenerlo sobre la mesa. Sobre el resultado y avance de las cosas, tratando de ser más preventivos. Hoy en Guanajuato debemos de bajar el oído, para que al menos el esquema de paz salga adelante”, dijo Balderas.

Es necesario fomentar los valores

El presidente del Congreso de Guanajuato, Martín López Camacho , comentó que las personas son libres de escuchar cualquier tipo de música. Pero, él está a favor de cualquier tipo de expresión y actividades que fomenten los valores, la prevención y el respeto.

Promoción de narcocorridos Foto: Lourdes Vázquez

“Sé que Guanajuato como es una sociedad multicultural, hay muchos gustos, muchas preferencias. Pero creo que, y estoy seguro, que cada cosa que haga un gobierno sin distinguir política, ley, programa, siempre debe ir dirigido a fomentar los valores y el respeto a las personas”, dijo.

López Camacho señaló que hay personas a las que les gusta ese estilo musical “y es todo su derecho. Solamente pongo de manifiesto que, como representantes del poder, del gobierno, siempre, nuestros mayores esfuerzos deben ir encauzados a fomentar valores, principios, respeto a la persona y al principio de legalidad”.

Municipios fallan con el PMDUOET

Un total de 28 municipios de la entidad que no tienen o no tienen actualizados sus Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET). Ante ello, la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso local aprobó exhortarlos para que cumplan con esta obligación.

Su presidente, Bricio Balderas Álvarez, dijo que el no contar con el PMDUOET o no tenerlo actualizado, representa un grado de irresponsabilidad de parte de los ayuntamientos. Por ello, corren el riesgo de no poder acceder a recursos estatales o en su caso federales.

La propuesta de exhorto presentada el 23 de junio de este año por la fracción del PAN, estaba dirigido a 19 municipios. Esto para que cumpliera con la obligación. Sin embargo, derivado de la información del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG), la iniciativa original se tuvo que ampliarse a 28 municipios que estén pendientes de actualizar o emitir sus programas.

Se trata de los municipios de: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Guanajuato, Huanímaro, Jerécuaro, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, Salvatierra, San Felipe, San José Iturbide, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tierra Blanca, Uriangato, Victoria, Villagrán y Xichú.

Bricio Balderas informó que, desde la fecha de la presentación del exhorto hasta la dictaminación de la iniciativa, tres municipios cumplieron con dicha obligación. Estos son Jaral del Progreso, San Diego de la Unión y Yuriria.

En entrevista, el legislador mencionó que los municipios que no tienen dicho instrumento de ordenamiento y más aún no tenerlo actualizado, conlleva a diversas situaciones de carácter jurídico y social.

MJSP / EZM