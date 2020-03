Diputados de Morena presentan iniciativa para despenalizar el aborto en Guanajuato

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Los diputados de Morena buscan la despenalización del aborto en el estado en un periodo de gestación de hasta 12 semanas, por lo que presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato.

De acuerdo con lo expuesto en tribuna por la legisladora, Magdalena Rosales Cruz se pretenden modificaciones y adiciones a diversos artículos del Código Penal a fin de que el aborto no sea punible cuando el embarazo sea producto de una violación, cuando resulte de una inseminación artificial no consentida, cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro en su salud o de muerte, o cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves (sospecha o certeza de una enfermedad seria).

Durante la sesión del pleno del Congreso del Estado, Rosales refirió que “con esta iniciativa se busca dar la oportunidad a las mujeres de decidir de manera legal sobre lo que desea realizar con su vida, que además de legalizarlo, ellas no correrían el peligro de atentar contra su vida por un procedimiento que además de doloroso, al no contar con respaldo legal, se vuelve peligroso para las mujeres que deciden interrumpir un embarazo”.

A decir de la legisladora, de acuerdo con datos del 2017 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se registraron en esta entidad 28 abortos, lo que posicionó a Guanajuato en el quinto lugar nacional. En tanto dijo que el INEGI reportó que en ese año mil 642 mujeres guanajuatenses se realizaron un aborto, y señaló – aunque no proporcionó la fuente- que en el 2019 existieron mil 642 interrupciones del embarazo de mujeres entre 15 y 29 años de edad.

Rosales Cruz, recordó que actualmente existe la Norma Oficial Mexicana 046 y la Ley General de Víctimas en las cuales se establecer la procedencia de la interrupción del embarazo bajo ciertos supuestos como violación.

Lo que se pide, destacó la diputada local, es que el estado garantice que la mujer que decida llevar a cabo el proceso de interrupción del embarazo, lo haga dentro de la legalidad, aunado a que éste debe realizarse en los centros de salud y de manera gratuita.

La legisladora sostuvo que se debe entender que la interrupción del embarazo no es un método más de planificación, sino que busca garantizar la salud de las mujeres apegándose a la libre determinación de su cuerpo; “es nuestra labor como legisladores, dejar de criminalizarlas por decidir sobre algo tan valioso como lo es su propio cuerpo”.

Ya hay una iniciativa, pero no ha avanzado

Esta sería la segunda iniciativa que se presenta en la materia, la primera fue impulsada por el legislador del PRD, Isidoro Bazaldúa Lugo en octubre de 2018, no obstante, a más de un año, no se ha iniciado el análisis de la misma en la Comisión de Justicia, presidida por la legisladora del PAN, Cristina Márquez Alcalá.

En la propuesta de Isidoro Bazaldúa se establecen tres excluyentes de responsabilidad en caso de que una mujer aborte que son: cuando la interrupción se lleve a cabo antes de las 12 semanas de gestación, cuando de no realizarse el aborto corra peligro gravemente la salud de la madre y cuando a juicio de dos médicos especialistas, el producto presente alteraciones genéticas o congénitas o implique que su sobrevivencia pueda ser en condiciones poco dignas.

G.R